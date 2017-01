Jak dostat smrt z přejezdů? Pomohly by druhé semafory?

Plzeň – Existuje jednoduchý způsob, jak lépe zajistit železniční přejezdy? Loni na nich v Česku zemřelo 161 lidí. Emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký nabízí řešení, které by podle něj mohlo pomoci.

Návrh Zdeňka Vostrackého - přidání druhých světel přibližně 20 metrů před samotný přejezdFoto: Zdeněk Vostracký

Druhá červená světla zhruba dvacet metrů před přejezdem. Tak by podle emeritního rektora Západočeské univerzity Zdeňka Vostrackého mohlo vypadat jednoduché zabezpečení, které by pomohlo předejít tragédiím na přejezdech, jakou byla minulý pátek nehoda ve Vejprnicích, kde zemřeli tři lidé. Řidiči by podle návrhu zastavovali před prvním nově přistavěným semaforem.

Podle Vostrackého by větší vzdálenost od přejezdu měla neukázněné řidiče odradit od vjezdu na koleje před jedoucí vlak. „Řidič dostane před závorami psychologický odstup a nemá proto takové pokušení přejet koleje, když ještě vlak nevidí. Pokud by řidič přece jen přejel první světelné zabezpečovací zařízení, tak přijede ke druhému, opět se zákazem pokračovat v jízdě. Přejetí druhého zařízení je již psychologicky téměř vyloučeno," tvrdí Vostracký. Mezi oběma semafory by navíc vznikl prostor určený k plynulému rozjíždění vozidel, která by se už nerozjížděla přímo na kolejích.

SŽDC: Vinni jsou řidiči, ne přejezdy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) upozorňuje, že přejezdy jsou i v současnosti bezpečné. „Ze statistik je jasné, že většina (99,9 %) nehod je zapříčiněna nevhodným chováním účastníků silničního provozu či pěších. Ani sebelepší zařízení není nic platné, pokud řidiči a chodci nedodržují zákony a pravidla," uvedla Kateřina Šubová ze SŽDC. „Domníváme se, že další semafor by nevyřešil situaci s neukázněnými řidiči. Takoví by velmi pravděpodobně nerespektovali ani dvě červená světla," dodala s tím, že většina řidičů se na přejezdech chová správně.

Expert: Jsme na tom jako ostatní státy

Dopravní expert BESIPu Václav Ircing klade rovněž velkou vinu nekázni řidičů.

„Pokud je přejezd zabezpečen podle zákona a vyhlášky, pak je jeho zabezpečení dostatečné a srovnatelné s ostatními státy. Ve většině kolizí jde o selhání lidského činitele, nepozornost či ignoraci ze strany řidičů," řekl k problematice Ircing.

Právě kvůli nekázni řidičů by podle něj Vostrackého návrh měl problém uspět. „K situaci, kdy řidič vjede na přejezd, dochází výhradně v okamžiku selhání lidského faktoru, nikoliv špatným či nedostatečným značením," vysvětlil expert. Podle něj by dvojí signalizace a volný prostor před přejezdem ovlivnily i hustotu a plynulost provozu. „I to je důležitý faktor pro bezpečnost na silnicích. Já osobně navrhovaná opatření nepovažuji za přínosná," dodal Ircing.

Policie by větší zabezpečení uvítala

Policie se přímo k tomuto konkrétnímu návrhu nemůže vyjádřit. Další opatření na přejezdech ale obecně vítá.

„Zodpovědnost leží zcela na řidičích, nejde jen o pokutu, ale hlavně o život. Pokud by ale u přejezdů přibylo další zabezpečení, uvítali bychom jej stejně jako například závory tam, kde nejsou," uvedla mluvčí policie Martina Korandová.

Ani sám autor návrhu nevidí záležitost jako stoprocentní řešení na všech přejezdech. Podle Zdeňka Vostrackého by se mělo řešení vyzkoušet na několika vybraných přejezdech, aby jeho úspěšnost ukázal skutečný provoz. „Zamezení i jen několika tragédiím by bylo přínosem i ekonomickým," dodal Vostracký.