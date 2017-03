Investor litických hal: můžeme změnit vzhled, ale ne objem

Plzeň – „Žádné montovny v Liticích stavět nebudeme. Proti tomu slovu se chci vymezit. Naši nájemci mají sofistikované provozy," prohlásil ředitel společnosti Accolade Milan Kratina.

Jde o investora obřích hal v chystaném Průmyslovém parku Litice. Na 13 hektarech tu mají vyrůst tři haly, 12,5 metru vysoké v západní části, 14,5 metru ve východní. Celková plocha parku je 13 hektarů, samotné haly zaberou více než 5 hektarů. Pracovat tu má až 670 pracovníků v nonstop provozu.

Co konkrétního a sofistikovaného se bude v halách vyrábět ale developer Accolade říct nechce. Lidé z Litic mají obavy, aby se průmyslová zóna nestala cílem pracovních agentur, kteří sem budou dovážet levnou pracovní zahraniční sílu. A s tím spojené ubytovny pro gastarbeitry.

U Litic se mají vyrábět roboti

Accolade to vylučuje. Pro příklad uvádí, že v jednom z provozů, do nichž už dříve investovala, se budou například vyrábět logistické roboty. „Bude to jeden z nejmodernějších provozů pro přesné strojírenství na světě,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Sochor. Ubytovny prý nepřicházejí v úvahu. Naopak firma tvrdí, že tu vyrostou rodinné domky, metr chce prodávat za 2,5 tisíce korun za čtvereční metr. „Je dobré přitáhnout sem za prací celé rodiny,“ uvedl ředitel rozvoje Accoladu Jiří Stránský.

Lidé v Liticích ale průmyslový park vůbec nechtějí a hodlají proti němu bojovat za každou cenu. Jenže výrazně se ozývají se až v době, kdy už má investor všechna možná razítka. „Litice daly připomínky, se kterými jsme se tři roky pasovali,“ tvrdí Kratina. Starosta Litic Jiří Janoušek (ANO) řekl, že si v roce 2013 prosadili alespoň vyřešení příjezdu kruhovým objezdem, aby kamiony nejezdily přes obec. Starosta Janoušek se ale už ale nemá ke stavbě oficiálně vyjadřovat, na čemž se shodlo litické zastupitelstvo. Aktivitu převzali zástupci tamní koalice Pavel Bosák a místostarosta Václav Král (oba hnutí Pro Litice) a Michale Hausner (ANO).

Zorganizovali i shromáždění proti halám na náměstí Republiky, poslali dopis ombudsmance a požádali o pomoc zastupitele města. Jsou přesvědčeni o tom, že haly a jejich rozměry neodpovídají územní studii ani schválenému územnímu plánu.

Je ještě možná domluva mezi oběma stranami a nějaký kompromis? „Stavbě chceme zabránit za každou cenu,“ prohlásil Bosák, za nímž stojí lidé z Litic. „Kompromis je možný v designu hal,“ připouští Jiří Stránský. Říká tím, že firma je ochotna změnit vzhled, ale ne objem průmyslových hal.