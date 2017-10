Integrovaná doprava se rozroste o více než 40 obcí

Plzeňský kraj – Na řadě je sever Plzeňska, do dvou let zbytek kraje.

Sedmatřicet obcí Plzeňského kraje, čtyři středočeské, tři z Karlovarského a dvě z Ústeckého kraje přibudou do systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP).

Jedenáct nových tarifních zón, kde budou moci cestující používat Plzeňskou kartu, zahrne velkou část severního Plzeňska. Budou to zóny 135 Úterý, 133 Bezvěrov, 132 Úněšov, 029 Kralovice, 028 Kozojedy, 027 Manětín, 024 Žihle, 023 Mladotice, 031 Toužim, 032 Tis a 033 Jesenice.

„Zóny vzniknou i proto, že na železnici z Plzně do Mostu jezdí dva dopravci, České dráhy a GWTR, kteří ale vzájemně neuznávají jízdné. Cestující to kritizují, naše snaha je to sjednotit,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

IDP se bude rozrůstat dál. Do prosince 2019 mají tarifní zóny pokrýt celé území Plzeňského kraje.