Houby rostou na Tachovsku, v Brdech a na Šumavě

Plzeň - Snad každý vášnivý houbař sní o tom, že se z lesa vrátí s přeplněným košem hřibů. To se však letos podařilo zatím jen zřídkakdy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ivana Reková

Mezi ty úspěšnější patří například Plzeňanka Klára, která před víkendem vyrazila houbařit u Starého Smolivce v Brdech. „Přestože jsme moc neočekávali, protože kamarád, který v Brdech žije, nás varoval, že nic moc neroste, odjížděla jsem s velkým košem plným hřibů,“ svěřila se.

O tom, že houby rostou i na Tachovsku, se přesvědčila Lenka Havrdová. Ta s rodinou vyrazila do lesa u Částkova, odkud odcházeli se čtyřmi koši převážně hřibů a poddubáků.

Podle mykologů je však obecně letošní sezona slabá. „Je ještě horší, než minulý rok. Už třetím rokem to má sestupnou tendenci, tak snad se to příští rok trošku obnoví,“ doufá plzeňský mykolog Zdeněk Hájek.

Podle něj rostou houby na Tachovsku a na Šumavě. Hodně úlovků našel například u Prášil. Méně úspěšná byla chatařka Lenka, která se šla podívat do čachrovských lesů na Klatovsku. „Nebylo to nic moc, nějaké babky a malí poddubáci. Plusem je, že to byly čerstvé houby, tak to snad ještě přijde,“ věří v lepší houbařské časy.

V ostatních lokalitách kraje je jen velkou náhodou, když houbař z lesa odchází s plným košem. Například v okolí Plzně je to téměř beznadějné. Jana Fastnerová, nadšená houbařka z Ejpovic, vyrazila o víkendu na oblíbená místa ke Šťáhlavům. A byla zklamaná. „Byla to velká bída, našla jsem jen pár poddubáků. Ale pořád doufám, že se to zlepší. Vždyť hodně pršelo, teď jen, aby bylo lepší počasí,“ doufá.

Podle mykologa Hájka nepomůže ani déšť z minulého týdne. „Za normálních okolností by houby po týdnu nebo deseti dnech vyrazily, ale sucho bylo na Plzeňsku opravdu velké, takže tomu moc naději nedávám,“ kroutí hlavou odborník. Vydatně pršet by prý mělo ještě tak jeden týden.

A o moc lepší to není ani na Domažlicku. „I přes deštivé počasí uplynulých dní není uprostřed lesa pořád dostatečná vlhkost. Našel jsem v lesích na Bělsku a u Rybníka nějaké hřiby, klouzky a babky, ale pořád čekám na nějakou větší sklizeň, abych měl co nasušit a naložit do kyselého nálevu na zimu. Takhle jsme měli v sobotu k večeři smaženici a houbové řízky,” konstatuje houbař Jaroslav Závada. A přidává i porovnání s předchozími lety: „Poslední asi tři roky je to bída dlouhodobě. Předtím se vždy v roce našlo alespoň jedno období, kdy zkušený houbař měl žně, teď jsou to spíše paběrky.”