Houbaři mají mistra světa, bydlí v Řenčích

Blovice – V lese u Blovic se konalo 25. mistrovství světa ve sběru hub.

Lukáš Krejčí a Jitka Arzbergerová se Mistrovství světa ve sběru hub za jednu hodinu zúčastnili podruhé. Oproti loňskému 6. místu si letos o jedno polepšili.Foto: Deník / Korelus Pavel

„Kolik je hodin? Devět? Tak můžeme začít,“ dává signál prezident Mykologického kroužku Blovice Václav Červený a jedenáct lidí s proutěnými košíky se vydává do lesa u chatové osady Kamensko.

Odstartoval 25. ročník Mistrovství světa ve sběru hub. „Je nám čtvrt století, nikde jinde takovou soutěž nemají,“ pochvaluje si Červený, zatímco závodníci už se ztrácejí v porostu a dívají se pod nohy i kolem sebe.

Jestli Václava Červeného na letošním mistrovství něco zklamalo, byla to snad jen nižší účast závodníků. Ale když se o ní zmínil, okamžitě dodával, že ti houbaři, kteří nepřišli, mohou jedině litovat.

A byla to pravda. Les si houby rozhodně nenechával pro sebe a sbírat bylo co. Babky, poddubáky, holubinky i třeba choroše, protože při blovické soutěži nerozhoduje počet hub nebo jejich celková váha, ale počet druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub nasbíraných za jednu hodinu.

Lukáš Krejčí a Jitka Arzbergerová se mistrovství zúčastnili podruhé. „Vloni jsme byli šestí, letos to snad bude o něco lepší. Hlavně malého to baví,“ říkala žena a malého houbaře pochválila za druh, který v košíku zatím ještě neměli. Zatímco oba scházeli do rokle, nad nimi se objevili další závodníci, kteří zkoušeli štěstí v houští u pole, a o kus dál jiní, kteří právě stoupali od potoka. A tak to v lese vypadalo ještě necelou hodinu.

Mistrem světa roku 2017 se nakonec stal Roman Faltejsek z Řenčů. „Nasbíral dvacet čtyři druhů hub, to je krásný výkon,“ chválil Václav Červený. Domácí závodník Antonín Bauer našel o dva druhy méně a skončil druhý. Jitka Arzbergerová a Lukáš Krejčí si opravdu polepšili, byli pátí.