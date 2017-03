Holky provětraly šatník a znovu nabídnou své svršky. Zapojí se i známé tváře

Plzeň – Když se chce, tak to jde. To by se možná dalo říct o iniciativě Holky holkám, která se loni rozhodla, že pomůže matkám s dětmi v tísni v azylových domovech v kraji, a uspořádala proto v Plzni na Zastávce charitativní bazar s oblečením. Akce měla obrovský ohlas, a proto se letos chystá znovu. Již nadcházející sobotu 1. dubna se bazárek na Zastávce uskuteční znovu.

O Velikonocích se uskutečnil benefiční bazárek oblečení na podporu Domova pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích. Výtěžek akce činil zhruba 33 tisíc korun.Foto: archiv bazárku

Nakupující budou moci vybírat ze šatů a doplňků, které do dobročinného bazaru věnovaly známé plzeňské ženy jako například herečka Kristýna Leichtová, bývalá miss Lucie Křížková, muzikantka Ilon Leichtová, moderátorka Petra Jarošová, ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková, spisovatelka Daniela Kovářová, mluvčí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Martina Košanová, redaktorky Marcela Durasová a Miroslava Vejvodová a v neposlední řadě publicistka Markéta Čekanová, která je také hlavní organizátorkou. Kdy a kde?Bazárek se uskuteční v sobotu 1. dubna od 9 do 12 hodin v Plzni na Zastávce.„Loni se nám podařilo vybrat přes 33 tisíc,“ říká Čekanová. Oblečení, které zbylo, dostaly matky v azylových domovech. Čtěte také: Bazárek vynesl desetitisíce korun Kromě dobročinného bazaru uspořádala iniciativa Holky holkám v loňském roce ještě další dvě akce. V srpnu na městské plovárně to byly Retro games, díky nimž se podařilo dát dohromady téměř třináct tisíc korun, které posloužily na rekonstrukci koupelny v domově v Havlovicích. V době adventu se pak konala sbírka vánočních dárků, o něž si napsaly matky i samotné děti. „Do domovů jsme nakonec předaly dárky za zhruba 150 tisíc korun,“ usmívá se Čekanová.







Autor: Miroslava Vejvodová