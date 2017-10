Hledáte houby? Neztraťte se

Plzeňsko – Lidé se ztrácejí v lesích, policisté je ale varují i před zloději.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Jeden muž nedaleko Hromnice, další u Zahrádky u Všerub, několik dnů poté žena mezi Vochovem a Vejprnicemi, včera žena nedaleko Kožlan.

Zároveň s tím, jak začaly růst houby, přibylo v lesích houbařů. Ne všichni se ale chovají tak, jak mají, a stává se, že při výpravách za plnými košíky i zabloudí a pak je hledá policie. V naprosté většině případů ale takové pátrání končí dobře.

„Například žena, která se ve čtvrtek ztratila v lese mezi Vochovem a Vejprnicemi, nejprve volala na tísňovou linku, ale vzápětí si uvědomila, že stojí nedaleko auta. Jen zazmatkovala. A ženu, která s u Kožlan ztratila manželovi, se v pořádku podařilo najít za třicet minut,“ popsala zatím poslední případy policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policisté mají pro houbaře sadu preventivních rad. Míří především na seniory a ty, kteří neznají terén. Podle mluvčí Dagmar Brožové je důležité někomu vůbec dát vědět, že se na houby chystají. „Dále mít u sebe plně nabitý mobilní telefon, aby mohla ztracená osoba zavolat o pomoc. Při bloudění je dobré orientovat se podle nějakého bodu v krajině či nalézt jiný orientační bod.

Policisté spolupracují s pracovníky lesní správy, kteří pak mohou podle tohoto bodu pohřešovanou osobu nalézt. Rovněž doporučujeme nosit výrazně barevné oblečení, které může přilákat pozornost policistů při pátracích akcích,“ radí Dagmar Brožová.

Řada lidí to tak dělá. „Moje máma nevyjde na houby nikdy, aniž by mi o tom řekla, jednou se totiž už ztratila. Nebylo to nic vážného, nic se jí nestalo, ale dost zpanikařila a asi nikdy na to nezapomene,“ říká Plzeňanka Karolína Štruncová.

Policisté však houbaře jedním dechem varují také před zloději, kteří si mohou vyhlédnout jejich vůz. „Kolem zaparkovaných aut se pohybují a čekají na vhodný okamžik, kdy se do nich budou moci vloupat. V této souvislosti apelujeme na všechny, aby si vozy řádně zabezpečili. To znamená zkontrolovat, zda jsou řádně zamčeny a mají uzavřena všechna okna,“ dodala Dagmar Brožová.