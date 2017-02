Hledá se žula pro památník Díky, Ameriko! Na podzim by mohl být hotový

Plzeň – Čeká se na nabídky českých firem, žula z Itálie se musí dražit.

Zhruba rok po amputaci dvou popraskaných pylonů památníku Díky, Ameriko! se začne U Práce stavět zcela nový památník.

„Začátkem března vypíšeme jednokolové výběrové řízení na dodavatele pomníku. Na podzim letošního roku by mohl nový památník stát," prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Jednokolové výběrové řízení znamená, že stejná firma nejdřív dodá kámen a pak z něj pomník postaví. Nebude se tedy zvlášť soutěžit dodavatel žulových bloků a zvlášť stavební firma. Výsledné dílo má být věrnou kopií původního památníku.

Šindelář tvrdí, že mnohatunové žulové monolity lze vytěžit v České republice.

Projektant původního pomníku architekt Jan Soukup je mnohem zdrženlivější. „Objel jsem všechny možné lokality, které by připadaly v úvahu. Nejsem si jistý tím, že se tu dá vhodný perfektní kámen vytěžit," poznamenal Soukup. V kuloárech se mluví například o společnosti Česká žula nebo o lomu v Řásné u Mrákotína.

Bude záležet na tom, co budou české firmy schopné dodat. „Kámen musí být jednolitý a perfektní. Třeba nám byl nabídnut památník smontovaný ze čtyř kusů, což je nepřípustné. Nemůže to být dětská stavebnice," prohlásil Soukup. Další kámen má zase v sobě tmavé minerální skvrny, což rovněž nesmí mít.

Náměstek Šindelář míní, že to je problém společnosti, která se bude do výběrového řízení hlásit. „Nechme to na těch, kteří si budou umět kvalitní materiál opatřit," řekl Šindelář. Připustil, že pokud by se v ČR nenašel, připadala by v úvahu žula z Itálie. „Ovšem v množství, které potřebujeme, by ji nešlo koupit, musela by se v Itálii dražit," poznamenal Šindelář.

Zastupitelé schválili pro nový památník sumu 14 milionů korun.