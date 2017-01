Hledá se provozovatel domova pro seniory. Značka: Spěchá

Nepomuk – Dokončení nepomuckého specializovaného zařízení se protahuje.

Domov pro seniory, který se specializuje na lidi trpící Alzheimerovou chorobou, v Nepomuku už měl být hotový a otevřený. Jenže stavba se koncem loňského roku stopla. Společnost Anavita, jež se měla stát provozovatelem zařízení, se totiž nedomluvila s investorem. Teď se hledá nový provozovatel.

Podle zástupce BM Develop Jiřího Brůčka problémy nastaly kvůli tomu, že Anavitu nedávno koupila rakouská společnost a odstoupila od smlouvy. „Domluvili jsme se s dodavatelskou firmou Syner Morava, že stavbu pozastavíme, než budeme mít jiného partnera. Pak se na staveniště vrátí," upřesnil Brůček.

Informaci, že by Anavita měla nového majitele, ovšem popírá Jiří Dušek, který je ředitelem několika domovů pro seniory, včetně toho plzeňského na Slovanech. „Mají o nás zájem společnosti z Rakouska a Francie, které by se chtěly dostat na trh, ale nic není dohodnuté," zdůraznil Dušek. Důvodem, proč Anavita nepřevzala nepomucké zařízení, tkví podle Duška v tom, že koncem roku investor neznal přesný termín dokončení stavby. „Proto jsme spolupráci přerušili," okomentoval.

Doplnil, že pokud se zlepší podmínky a přístup zástupců BM Develop, rádi by specializovaný domov provozovali. S takovou možností ale nepočítá developer Brůček: „Jednáme s pěti dalšími zájemci. Věřím, že s jedním z nich se během čtrnácti dnů domluvíme. Děláme všechno pro to, aby se domov dostavěl a na jaře už fungoval."

Také Nepomučtí chtějí, aby se zázemí pro bezmála 200 nemocných lidí co nejdříve dokončilo. „Máme tady 90 žádostí o zaměstnání a asi 10 žádostí od lidí, kteří by chtěli do zařízení umístit svého blízkého," konkretizoval nepomucký starosta Jiří Švec, jenž doufá ve zdárný konec celé záležitosti.

Objekt bývalé textilní továrny v Nepomuku ležel dlouhá léta ladem. Předloni ho koupila společnosti BM Develop a zchátralou budovu se rozhodla přeměnit ve specializovaný domov. Zhruba 70 procent lůžek by mělo sloužit lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Právě pro tuto cílovou skupinu je v kraji nedostatek míst. Rekonstrukce by měla vyjít na přibližně 135 milionů korun.