Hejtmanství chce přilepšit cyklistům, dává 15 milionů korun

Plzeňský kraj – Peníze můžou pomoci vybudovat cyklostezku mezi Plzní a Brdy.

Ilustrační foto.Foto: Redakce

Až dosud mělo hejtmanství v rozpočtu vždy cca čtyři miliony korun na cyklostezky a jejich značení z rezortu cestovního ruchu. Teď k nim nově přidává dalších patnáct milionů z odboru dopravy. „Chceme tvořit i nové trasy," prohlásil hejtman Josef Bernard (ČSSD). Peníze zatím bude kraj přidělovat jednorázově, speciální program na ně není.

Těchto patnáct milionů je určeno pro obce, které by chtěly postavit například chybějící úsek cyklostezky na mezinárodní trase. „Budeme peníze přidělovat individuálně, ale postupně bychom v tom chtěli zavést systém," říká náměstek pro dopravu a zároveň starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek (Starostové a patrioti).

Hejtman Bernard má sice představu, že by stezky stavěl kraj, ale sám uznává, že by to bylo složité. „Nemáme ještě například dořešenou údržbu cyklostezek, které bychom vybudovali," řekl.¨

Na kole až do Brd

První obce by si o peníze mohly požádat už na jaře příštího roku. Horkými adepty mohou být obce na trase plánované cyklostezky, která má spojit Plzeň a letos zpřístupněné Brdy. Na této trase už přibližně rok spolupracuje pět obcí (Starý Plzenec, Šťáhlavy, Nezvěstice, Žákava a Spálené Poříčí) a plzeňská čtvrť Slovany, každý to má v jiné fázi připravenosti.

„Na část z Koterova do Starého Plzence máme projektovou dokumentaci před vydáním stavebního povolení. Úsek měří 2,3 kilometru. Spolupracujeme s plzeňskými Slovany, kteří řeší půlkilometrový úsek do Koterova," potvrdila starostka Starého Plzence Vlasta Doláková. U dalšího úseku (tedy z Plzence do Sedlce) zatím nejsou dořešeny majetkové vztahy ohledně pozemků.

Stezka by měla měřit cca 25 kilometrů, nejdelší úsek povede po katastru obcí spadajících pod Spálené Poříčí. A právě kvůli pozemkům nyní práce nepokračují. „Jeden úsek vede přes lesy, které by se měly vrátit církvi. Ale protože tam proběhla pozemková úprava, je to dva roky nevyřízené. Nemůžeme jednat ani s Pozemkovým úřadem, ani s církví," vysvětluje spálenopoříčský starosta Čížek.

Trasu by chtěl kraj postavit co nejdříve. „Má tu výhodu, že jsme se snažili, aby vedla většinou po proudu potoka. I pro sváteční cyklisty je ideální svézt se cyklobusem do Míšova, projet se po Brdech a potom se do Plzně vrátit po cyklostezce, která je většinou mírně z kopce," dodává Čížek.