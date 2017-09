Hasiči z Plzně a Olomouce hledali v Německu řidiče v tísni

Plzeň – Šofér kamionu zkolaboval u Pasova, najít ho trvalo čtvrt hodiny.

Hasiči z operačního střediska Plzeňského kraje v úterý s kolegy z Olomouckého kraje zachránili život českému kamioňákovi, který po osmé hodině ranní zkolaboval v Německu na parkovišti poblíž Pasova.

Řidič zavolal o pomoc majiteli autodopravy a zavěsil. Autodopravce pak vytočil linku 112, od něj se zpráva dostala do Olomouce, z Olomouce do Plzně a pak do Společného centra německo-české spolupráce ve Schwandorfu.

„Nejtěžší bylo získat přesnou polohu řidiče. I když volání zkomplikovalo několikanásobné předávání informací, do čtvrt hodiny přišla zpráva z Německa, že řidič je v péči záchranářů,“ popsala mluvčí hasičů Pavla Jakoubková s tím, že řidiče našli před sjezdem z dálnice A3 na silnici B12.

Společné centrum německo-české spolupráce ve Schwandorfu je národní ohlašovací centrum pro území Spolkové republiky Německo. Slouží v něm němečtí i čeští operátoři.