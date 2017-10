Hasiči mají den, přečtou i pohádky

Plzeňský kraj – Pátek 13. října bude Dnem požární bezpečnosti.

Na pátek připadá tradiční Den požární bezpečnosti a pro obyvatele kraje to znamená, že se budou setkávat s hasiči, aniž by zrovna potřebovali jejich pomoc. „Cílem akce je propagovat požární ochranu, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě jejich vzniku,“ popsala mluvčí krajského sboru Pavla Jakoubková.

Dopoledne tak budou hasiči k vidění u plzeňských nákupních center Olympia, Borská pole, Globus a OC Plzeň, v Přešticích u Penny Marketu, v Kralovicích na náměstí a v Rokycanech před Kauflandem. „Hasiči se k tomuto dni připojí i čtením pohádek ve vybraných mateřských školách a na stanicích v Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Tachově a Sušici. Hasičkou pohádkou přijdou potěšit hospitalizované děti také do nemocnic,“ dodala.