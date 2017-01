Generál Šándor bude přednášet v Plzni. Vyhrajte vstupenky

Plzeň - O aktuálních hrozbách spojených s terorismem, bezpečností v ČR i ve světě, činnosti tajných služeb ale třeba i o průmyslových špionážích a mnoha dalších aktuálních tématech přijede do Plzně přednášet Andor Šándor, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby ČR.

Andor ŠándorFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Na přednášku nazvanou „Čeká nás skutečně pohroma?" jej pozvala pořádající plzeňská bezpečnostní agentura High Security.

Součástí večera, který se uskuteční 21. února od 17.30 v kongresovém sálu hotelu Primavera, bude i autogramiáda nové Šándorovy memoárové knihy. Kapacita sálu je omezená, proto by si zájemci měli včas rezervovat místa na tel. 773 583 156 nebo 778 754 470. Vstupenka stojí 170 Kč.

