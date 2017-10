Gambrinus pomůže zvelebit Plzeň

Už několik měsíců projíždí Plzní tramvaj oděná do barev pivovaru Gambrinus a ptá se cestujících na jejich názor. Druhá otázka, která odstartuje od října, vyzve Plzeňáky, aby vybrali projekt na zvelebení města.

Hlasovat pro oživení některého ze tří vybraných míst se bude až do konce roku přímo v Gambrinus tramvaji. Potom se pivovar ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor pustí do realizace vítězného návrhu. Přípravu a realizaci projektu s největším počtem hlasů podpoří Gambrinus částkou 100 tisíc korun.

Od října až do konce roku najdete uvnitř Gambrinus tramvaje představené tři projekty na oživení veřejného prostoru ve městě. Návrhy byly vybrány z podnětů veřejné výzvy Pěstuj prostor, kam mohou jednotlivci i organizace přicházet s nápady na místa v Plzni, která by si zasloužila větší pozornost.

Kdo se dostal mezi kandidáty?

První ze tří navržených lokalit je sídliště Vinice, kde by mohl vzniknout nový mobiliář po vzoru prostoru před místní knihovnou. V případě realizace projektu by dnešní zbytky betonových konstrukcí, které dřívější lavičky už jen matně připomínají, získaly novou tvář a opět sloužily k setkávání a odpočinku.

Dalším projektem v anketě je náměstí Emila Škody, kterému by prospělo zejména aktivní využití stávající plochy, úprava zeleně a případně i malé pódium, které by sem pomohlo navrátit společenský život. Proměnu tohoto místa by ocenily i sousední centrum nového cirkusu a waldorfská škola.

Třetím návrhem je pokračování revitalizace Pramenů na Roudné. O prameny, které kdysi napájely i kašny na plzeňském náměstí, se spolky a roudenští starají už dlouhodobě. Ti, kdo dají hlas této lokalitě, podpoří výstavbu atypického rozcestníku i pomníku zmizelé osady Amerika.

Na problematická místa si nesmíme zvykat, dobré nápady je potřeba podpořit

„Na spolku oceňuji, že každému dává možnost podívat se na místa v našem okolí jiným pohledem, nekritizuje, ale vybízí k hledání řešení. Jsme rádi, že i my můžeme k sympatičtějšímu vzezření města přispět. Budeme Plzeňákům vděční za každý hlas, který nám napoví, kudy směřovat,“ sdělil Pavel Zítek, sládek pivovaru Gambrinus.

Mění se prostor i atmosféra

Aktivitu obyvatel Plzně a místních podniků si chválí i organizace samotná. „Jsme rádi, že se do nápadů a jejich realizace zapojují místní obyvatelé i firmy,“ hodnotí spolupráci architekt Marek Sivák, který spolku Pěstuj prostor předsedá. Iniciativa vznikla v roce 2012 a dnes má za sebou již několik desítek realizací podnětů ke zlepšení života v Plzni. „Vnímali jsme potřebu více přibližovat oblast veřejného prostoru a urbanismu široké veřejnosti, protože je to něco, co ovlivňuje každodenní život všech z nás. Situace se postupně rozvíjí, a to nejen na úrovni odborníků nebo vedení města, ale stává se celospolečenským tématem. Stále přicházejí nové podněty a nápady, co je potřeba ve městě udělat. Těší nás zapojení se a aktivní zájem každého. Důležité ale není řešit jen vznik nových věcí, klíčové je umět se společně postarat o to, co už zde máme, vdechovat tomu život,“ dodává architekt.