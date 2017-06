Gambrinus den opět zve na největší pivní zahrádku

Plzeň - Už víte, co budete dělat v sobotu 24. června?

Gambrinus den v PlzniFoto: DENÍK/Milan Říský

Lákavou pozvánku si pro vás připravil sládek pivovaru Gambrinus Pavel Zítek: „Vyrazte spolu s námi do plzeňských ulic na druhý ročník pivního festivalu Gambrinus den. Kromě skvělého tankového piva čepovaného do skla se můžete těšit také na živé finále Mistrů výčepních, školu čepování, bohatý hudební program i speciální festivalovou várku. A večer budu velmi rád, když si se mnou připijete na náměstí Republiky, a společně se tak pokusíme o rekord v největším počtu přiťuknutí."

Co je Gambrinus den?

Na Gambrinus den celá Plzeň slaví. Z našeho města se stane největší pivní zahrádka v celé České republice, na níž se potkají všichni Plzeňáci. Ven se přesouvají také ty nejlepší místní Gambrinus hospody a jejich výčepní, kteří se o naše pivo s láskou starají. Můžu tedy zaručit, že si návštěvníci dozajista pochutnají na špičkově načepovaném pivu přímo z tanků, které chutná jako u nás v pivovaru. Speciální pro Gambrinus den je také to, že se pivo čepuje do skla, což se vám většinou na venkovním festivalu nestane.

Letos se koná již druhý ročník, čekají na návštěvníky nějaké novinky?

První ročník Gambrinus dne se vydařil snad ještě lépe, než jsme si vůbec troufli doufat. Pozitivní reakce Plzeňáků a jejich hojná účast nás velmi potěšily, a proto chceme letos všem dopřát ještě více skvěle načepovaného piva a dobré zábavy. Festival bude letos celkově větší. Rozšířili jsme počet festivalových zón a pro návštěvníky jsme připravili speciální pivní program.

Proč by si Plzeňáci neměli festival nechat ujít?

Protože je to jediný den v roce, kdy se vše točí okolo skvělého piva a Plzně. Jen pro tento den bude připravena speciální várka Festivalové nefiltrované 12, která má díky přítomnosti pivovarských kvasinek výjimečně plnou chuť. Poprvé před zraky diváků se odehraje finále celostátního klání Mistrů výčepních Gambrinus, návštěvníci festivalu si budou moci vyzkoušet i školu čepování a večer si všichni společně připijeme a pokusíme se překonat rekord v největším počtu přiťuknutí. Tímto tedy všechny Plzeňáky srdečně zvu na Gambrinus den!