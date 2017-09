FOTO: Záchrana manětínské Barbory bude stát 25 milionů korun

Manětín – Jeden z nejohroženějších a přitom stále využívaných kostelů už má novou střechu. Na řadě je statika.

Deset i patnáct let může trvat celková rekonstrukce raně gotického kostela sv. Barbory v Manětíně. Ohrožená památka s puklinami ve zdech se do havarijního stavu dostala kombinací tlaku spodní vody a vrstveného břidlicového podloží a také neodbornou opravou krovu před rokem 1989. Přesto se kostel stále využívá a místní na něj jako na dominantu nedají dopustit.

Vloni asi po osmi letech skončila rekonstrukce krovu a střechy. Vznikl také čtyřistatisícový projekt na celkovou rekonstrukci kostela, podle kterého se začne postupovat už tento měsíc.

Projekt zaplatilo Biskupství plzeňské, město, návštěvníci festivalu Procházky uměním a farnost. Počítá s tím, že záchrana Barbory vyjde na 25 milionů korun.

„Jako první přijde na řadu statické zajištění kostela, výměna táhel, oprava říms a instalace dešťových okapů a svodů,“ popsal starosta Manětína Josef Gilbert Matuška. „Dojde i na statické zajištění a obnovu severní obloukové opěrné zdi, podle které se jde od brány hřbitova ke kostelu. Celkem se letos do kostela investuje 1,671 milionu korun, přičemž 1,5 milionu je dotace Ministerstva kultury a zbytek zaplatí farnost,“ dodal.

Kostel se bude rekonstruovat postupně podle toho, jak se farnosti a městu bude dařit získávat další dotace. Starosta kvituje, že farnost jen v letošním roce dokázala získat pro své kostely v dotacích šest milionů korun. „Nejsou ale jen pro nás. Jsou to peníze na restaurování varhan v Rab-štejně nad Střelou, na dokončení střechy kostela v Lukové, na obnovu kostela ve Stvolnech, která ale začne až v příštím roce. Plus je tam dotace na obnovu interiéru kostela sv. Jana Křtitele, druhého kostela v Manětíně,“ podotkl Matuška.

Mimochodem oba manětínské kostely teď čeká menší logistický oříšek. „Bohoslužby teď ještě děláme u sv. Barbory, ale jakmile ve sv. Janu Křtiteli dokončíme alespoň etapu, přesuneme je tam. V zimě by to v Barboře, do které se chodí do kopce, bylo těžké,“ říká za farnost kněz Günther Ecklbauer.

Když se v Manětíně mluví o kostelu, mluví se jedním dechem také o jeho vzácných varhanách z dílny věhlasného Leopolda Spiegela. O ně už je postaráno. „Díky manželům Roštíkovým a Plzeňskému kraji začala za 750 tisíc korun první etapa jejich restaurování,“ pokračoval starosta. Opravené varhany by se měly vrátit až do opravené Barbory. „Varhany byly do kostela původně instalovány v roce 1721 a je možné, že v roce 2021, tedy po 300 letech, zase zazní,“ dodal.