FOTO: Řidiči, ve Studentské je třeba mít ještě trpělivost

Plzeň - Ještě necelé čtyři měsíce by měla trvat oprava Studentské ulice na Severním Předměstí. Termín úplného dokončení rozsáhlé opravy je stanoven na konec září letošního roku.

V nynější etapě stavebních prací se pracuje na křižovatce s Lidickou ulicí, práce tu potrvají do poloviny letních prázdnin, konkrétně do 29.7.2017. Následující etapa, která se týká křížovatky Studentská – Gerská, bude osazena v noci z 29.7. na 30.7.2017 a bude trvat do 30.9.2017.

Rekonstrukci frekventované Studentské ulice provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stalo se jejím správcem poté, co silnici směnilo se státem město Plzeň výměnou za Karlovarskou ulici. Důvodem je to, že na Studentskou ulici naváže budoucí vnitřní okruh, který povede z Jasmínové ulice na Slovanech až po Plaskou ulici.