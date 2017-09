FOTO: Napravení Romové složili muzikál

Horšovský Týn, Plzeň - Romové, kteří často bojovali s dluhy, mnohdy nechodili do práce a utíkali od svých problémů, se změnili k nepoznání.

Začali chodit do křesťanského sboru v Horšovském Týně a díky víře dali své životy do pořádku. Protože mnozí z nich jsou hudebně nadaní, zapojili se do tvorby muzikálu na motivy biblického příběhu o Abrahamovi. Výtěžek z koncertů dávají rodině tělesně postiženého chlapce.



Iniciátorem nápadu je kazatel Josef Taubenhansl. „Před deseti lety jsem byl v Americe. V zapadlé oblasti jsme navštívili malé divadlo, kam na představení dorazily stovky lidí. Natolik mě to oslovilo, že jsem chtěl něco podobného udělat v Čechách,“ popsal začátek příběhu. Když dorazil domů, svěřil svůj sen lidem z křesťanského sboru Logos. Zatímco on psal texty, dvě nadšenkyně skládaly hudbu. „Chyběli nám ale další spolupracovníci, takže jsem skladby schoval do šuplíku a čekal na správnou příležitost. Před dvěma lety se věci daly znovu do pohybu. Přišli k nám přesně ti, které jsme potřebovali,“ pokračoval.



Nakonec vznikl patnáctičlenný tým složený především z mladých Romů, kteří pravidelně trénovali. Nezastavily je ani dílčí komplikace. „Nedokázali jsme udělat dobrou choreografii. Chyběl nám profesionál. Pak k nám zavítala skupina z Mexika. Mezi nimi byla i baletka, která se zrovna chtěla pustit do choreografie. Dva týdny jsme společně pracovali,“ popsal.



Muzikál vypráví o Abrahamovi, jenž byl sice nazván mužem víry, ale mnohokrát v životě klopýtl. Hlavní roli hraje Lukáš Slavík, který se stal křesťanem před několika lety. „Neměl jsem žádnou zkušenost s muzikálem. To, že bych si měl zapamatovat text písní, pro mě bylo nemyslitelné. Navíc jsem velký trémista, měl jsem o sobě velké pochybnosti,“ přiznal. Lukáš se nakonec rozhodl o svůj muzikantský talent podělit. Stejně i jeho kamarádi, kteří za osobní změnou jednoznačně vidí víru. „Někteří měli půjčených spoustu peněz. Začali je splácet, chodit do zaměstnání a normálně fungovat. Je to zkrátka zázrak,“ doplnil Lukáš.



Výtěžky z jednotlivých představení (v březnu uvedli muzikál premiérově) pomáhají manželům Korečkovým z Domažlicka, kteří mají postiženého syna Kubíka. Sobotní koncert se uskuteční od 19 hodin v plzeňském amfiteátru.