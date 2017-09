FOTO: Dvě evakuace v Plzni. Doopravdy i jako

Plzeň – V centru města se ve středu konalo velké cvičení Integrovaného záchranného systému.

Ani ne hodinu poté, co policejní manévry v Galerii Slovany skončily výsledkem, že v budově nebyla žádná bomba a anonym se akorát hloupě pobavil, blikaly majáky a ječely sirény v centru Plzně.

V poledne totiž začalo velké cvičení Integrovaného záchranného systému v Kopeckého sadech. Zúčastnilo se ho na čtyři sta lidí.

Scénář? V plném hudebním klubu GOETHE'S MEFISTO vybuchla pyrotechnika a začalo hořet. Hořící úlomky poranily několik lidí, vzňalo se oblečení, klub rychle naplnil hustý dým a žár, vypukla panika.

Hasiči museli klub co nejdříve evakuovat, popálené, přiotrávené i jinak zraněné mladé lidi předávali do péče záchranářů, psychologové se starali o příbuzné obětí, kterých bylo deset, a plné ruce práce měli i policisté. Co chvíli museli krotit figuranty, kteří se snažili dostat zpět do klubu a hledat své přátele.