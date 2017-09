FN Plzeň zavírá vjezdy do areálů, čeká je rekonstrukce

Plzeň - Návštěvníci jedoucí do plzeňské fakultní nemocnice (FN) musí počítat s několikaměsíčním omezením. V úterý se zavírá vjezd do bývalé vojenské nemocnice a od středy se lidé nedostanou do lochotínského areálu nemocnice vjezdem na Roudné. Příští rok přijde na řadu zbytek.

Vjezd do nemocnice na Borech se 12. září zavíráFoto: Deník / Říský Milan

Vedení nemocnice se totiž rozhodlo vjezdy do obou areálů kompletně zrekonstruovat. „Úprava stávajících vjezdů do areálů FN Plzeň spočívá zejména v rozšíření komunikace v místě vjezdu, kde budou umístěny dva nové středové ostrůvky určené ke směrovému rozdělení tří jízdních pruhů a k umístění závor a terminálů k obsluze parkovacího systému. Nově vzniklý středový pruh bude vyhrazen pro průjezd sanitních vozidel, vozidel integrovaného záchranného systému, zásobování a podobně,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Vjezdy budou osazeny novým parkovacím systémem včetně tiskárny a čtečky čárových kódů. Poblíž vrátnice a na vybraných místech v obou areálech nemocnice budou umístěny automatické pokladny, které poslouží k zaplacení parkovacích lístků. Podle Gabriely Levorové bude v úterý uzavřen vjezd do bývalé vojenské nemocnice, návštěvníci tak musí využít pouze hlavní vjezd. Na Lochotíně bude od středy zase k dispozici pouze vjezd z ulice Alej Svobody. První etapa rekonstrukce by měla být hotová do konce roku. RYCHLEJŠÍ ODBAVENÍ Druhá etapa je plánována na jaro příštího roku. Během ní budou návštěvníci využívat pouze nové vjezdy na Roudné a do bývalé vojenské nemocnice. Na Borech bude otevřen také vjezd za pavilonem číslo 22 u křižovatky ulic Edvarda Beneše a 17. listopadu. „Pro pěší návštěvníky se omezení netýká,“ podotkla mluvčí nemocnice. Kompletní rekonstrukce vyjde na více než 28 milionů Kč a nemocnice ji zaplatí z vlastních zdrojů. Vedení počítá s tím, že automatizací celého procesu vjezdu a výjezdu z areálů dojde ke zkrácení doby odbavování vozidel s upřednostněním vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

