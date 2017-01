FN Plzeň chce v areálu postavit nový pavilon psychiatrie, čeká na dotaci

Plzeň – Čtyřpatrová budova za zhruba 340 milionů korunzajistí pacientům jedno a dvoulůžkové pokoje.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Dnes se plzeňská psychiatrická klinika s kapacitou 70 lůžek nachází ve dvou poschodích interního pavilonu v lochotínském areálu Fakultní nemocnice (FN) Plzeň. Zanedlouho by však mohla mít svůj vlastní pavilon, který zajistí větší komfort pro pacienty i zaměstnance.

„Vedení plzeňské fakultní nemocnice pokračuje v modernizaci, a proto podalo žádost o dotaci na výstavbu nového pavilonu psychiatrické kliniky," popisuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodává: „Tato výzva byla vyhlášena v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP)."

Pokud by byla žádost o dotaci schválena, nový pavilon by mohl začít růst ještě letos. Výstavba by měla vyjít přibližně na 340 milionů korun. V listopadu byla podána projektová žádost, v současné době probíhá hodnotící proces.

„Když budu hodně velký optimista, tak by nám mohli v prvním kvartálu letošního roku žádost o dotaci schválit, ve druhém kvartálu by mohlo proběhnout výběrové řízení a na podzim by se teoreticky mohla začít stavět nová budova," odhaduje ekonomický náměstek FN Plzeň Viktor Wendler.

Prostor pro nový pavilon je připraven v lochotínském areálu nemocnice. „Nacházel by se u interního pavilonu v blízkosti vchodu A. Navíc by mělo dojít také k úpravě místní komunikace vedoucí k nedávno vybudovanému heliportu. Ta by se zrušila a podél nového pavilonu psychiatrie by byla vybudována nová silnice," vysvětluje technicko-provozní náměstek FN Plzeň Milan Topinka.

Nový čtyřpatrový pavilon by pacientům zajistil především větší komfort. „Co se týče lůžkové kapacity, tak by došlo pouze k mírnému navýšení. Ovšem dramaticky by se zlepšil zejména standart a komfort pro pacienty a zároveň i pro personál nemocnice," je si jist ředitel Šimánek.

V současné době má psychiatrie kapacitu přibližně 70 lůžek a pacienti leží i po třech nebo po čtyřech na jednom pokoji. „Předpokládá se, že by v nové budově by byly maximálně dvoulůžkové pokoje, což je pro komfort léčby pacientů psychiatrické kliniky velmi žádoucí," doplňuje Václav Šimánek.