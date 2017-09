FN otevřela parkovací dům

Plzeň - Nemocnice zpoplatní parkování pacientům od 5. hodiny stání.

Parkovací dům s 396 místy pro personál otevřela v areálu na Lochotíně Fakutní nemocnice v Plzni. Pacienti do něj nemají přístup. Tím, že však budou lékaři, sestřičky a další pracovníci nemocnice parkovat pod střechou, uvolní se alespoň část věčně přeplněných parkovišť (s cca 440 místy) před horním vchodem do nemocnice.

„Doufám, že v parkovacím domě stát budou,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek (ČSSD).

Sám připouští, že část personálu, která přijíždí do nemocnice jako první už na šestou ráno, raději stojí dál před nemocnicí, protože to je zadarmo. Podle mluvčí nemocnice Gabriely Levorové musejí za parkování v areálu, a to ať v domě nebo venku, platit zaměstnanecký poplatek 10 Kč za hodinu nebo 750 Kč ročně.

Ředitel Šimánek řekl, že nemocnice teď začne řešit parkování pro pacienty. „Chceme jej zkvalitnit a učinit jej co nejdostupnější jednotlivých vchodům,“ poznamenal. Zároveň si ale pacienti musejí připravit peněženky. „Na přelomu roku, až začne rekonstrukce horního vjezdu, zavedeme parkovací hodiny. První čtyři hodiny zdarma, pátá 50 Kč,“ řekl Šimánek.

„V další fázi pak zahájíme jednání s krajským úřadem i vedením města o výstavbě spádového parkovacího domu pro lidi přijíždějící do Plzně ze severu právě před nemocnicí. Mohli by jej využívat i pacienti,“ dodal Šimánek.

Nový parkovací dům LochotínMá 396 parkovacích míst a barevně odlišená podlaží, do nichž jsou samostatné vjezdy. Personál nemocnice v něm (nebo jinde v areálu nemocnice) může parkovat za 750 korun ročně nebo 10 korun za hodinu. Na střeše parkovacího domu jsou vysazeny suchomilné rostliny a lavičky, které umožní návštěníkům výhled na město. Stavba parkovacího domu začala počátkem r. 2016 a původní termín výstavby byl posunut z prosince 2016 na srpen 2017 kvůli geologickým poměrům při kopání stavební jámy. Původní cena projektu byla 180 milionů Kč, soutěží se cena snížila na 139 milionů Kč. Počty ošetřených pacientů ve FN Plzeň stoupají, vloni tu bylo ošetřeno 1 027 000 pacientů.