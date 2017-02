Finanční úřad rozšiřuje kvůli EET úřední hodiny

Plzeň – Finanční úřad pro Plzeňský kraj rozšiřuje od 13. do 28. února úřední hodiny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

K rozšíření úředních hodin se úřad rozhodl proto, aby měli podnikatelé, připravující se na elektronickou evidenci tržeb od 1. března, více času pro vyzvednutí autentizačních údajů na územních pracovištích finančních úřadů.

Územní pracoviště budou mít otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin. Odlišně jsou upraveny úřední hodiny v Nepomuku, Horažďovicích a Horšovském Týně.