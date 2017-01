Dubnové zápisy do prvních tříd: Obavy z časového skluzu

Plzeňsko – Změna se dotkne především už tak zatížených poraden.

Zatímco loni touto dobou už rodiče se svými dětmi chodili k zápisům do prvních tříd, letos se poprvé termín posunul až na duben. Změna se dotkne především už tak zatížených pedagogicko-psychologic-kých poraden, jejichž odborníci posuzují školní zralost a doporučují případný odklad dítěte. Někteří ředitelé oslovených základních či mateřských škol mají z novinky strach.

„Dříve jsme měli co dělat, abychom do května získali všechny posudky a poradny měly plné ruce práce. Děsíme se, jak to bude teď. Možná ale všechno proběhne hladce, uvidíme," uvedla ředitelka 15. ZŠ na Skvrňanech Soňa Pavelková. I když si uvědomuje, že ve vývoji dítěte hraje v tomto období každý měsíc důležitou roli a za čtvrt roku může jedinec udělat obrovský posun, neví, jak na změnu zareagují rodiče. „Hlavní rozhodnutí o odkladu potomka padne většinou až na zápise nebo po něm. Málokdo řeší situaci s předstihem. Teď ovšem rodiče musejí požádat o odklad nejpozději 30. dubna," upozornila Pavelková.

S jejím názorem souhlasí ředitel MŠ a ZŠ ve Spáleném Poříčí Jiří Šeffl. „Rodiče vidí své dítě mezi ostatními a mohou porovnat, jak úkoly a zátěž zvládá. Mají možnost mluvit s učitelkami, které je povzbudí, že je všechno v pořádku, nebo jim naopak doporučí návštěvu poradny," doplnil.

Ani on se proti stanovení pozdějšího termínu zápisů nestaví jednoznačně kriticky, poukázal ovšem na to, že na případná vyšetření poradnám zbývá paradoxně méně času než v minulosti. Informaci potvrdila Irena Příkazská z plzeňské pedagogicko-psychologické poradny. „Pozdější termín je pro děti rozhodně lepší, protože jsou vyspělejší. Nicméně je riziko, že nestihneme všechna vyšetření včas. Předtím jsme s nimi začínali zhruba v únoru a končili v květnu. Nově bude nejvypjatější období od dubna do května. Předpokládám, že vyšetřeními se budeme zabývat až do srpna, jak umožňuje legislativa," uvedla.

Každoročně řeší odborníci z plzeňské poradny přibližně 500 odkladů, loni se dokonce jednalo o 600 případů. Některé matky se na poradnu obracejí už nyní, ovšem zatím jde o zlomek očekávaných příchozích. Podle Příkazské se tedy zodpovědnost částečně přesouvá i na mateřské školy. „Je důležité, aby paní učitelky informovaly rodiče, pokud pozorují, že dítě se v kolektivu projevuje jinak. Někdy ho stačí jen vhodně stimulovat, doporučit mu procvičování, jindy je potřeba navštívit poradnu, protože může jít o školní nezralost," doplnila.

Za pravdu dává psycholožce ředitelka štěnovické mateřinky Jitka Adamová: „S rodiči mluvíme už od ledna. Základ práce určitě spočívá na našich učitelkách. Tráví s předškoláky přeci daleko víc času, takže je i lépe znají."

Ačkoli prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR Hana Stýblová chápe obavy související s novinkou, domnívá se, že dubnový termín zápisů do prvních tříd je krok správným směrem. „Zvykneme si. Dost záleží, jak pružně budou reagovat právě poradny a jaká bude komunikace mezi školkou, která má zásadní roli, a rodiči, " uzavřela.

Zápis do ZŠ a odklad školní docházky- zapisují se děti, které do 31. srpna 2017 dovrší 6 let

- je potřeba přinést rodný list dítěte a doklad o jeho trvalém pobytu, například občanský průkaz rodiče nebo doklad z ohlašovny pobytu

- o odklad školní docházky musí rodič požádat nejpozději do 30. dubna (dříve byl termín 31. května), žádost se podává řediteli ZŠ písemně a musí obsahovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa ( je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)