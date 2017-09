Drahomíra Mandíková: Plzeňský Prazdroj chce být dobrým sousedem

Plzeň - Plzeňský Prazdroj v letošním roce rozdělí v Plzni celkem 2,5 milionu korun na podporu obecně prospěšných projektů v rámci svého grantového programu Prazdroj lidem.

Drahomíra MandíkováFoto: Archiv

Celkem odborná porota, složená ze zástupců pivovaru a plzeňských osobností, vybrala deset projektů, které granty získají. Z nich pak nyní lidé mohou vybírat ty, které jsou jim nejsympatičtější a které na základě hlasování veřejnosti obdrží další podporu v celkové výši 100 tisíc korun. Hlasování veřejnosti již běží na webových stránkách pivovaru www.prazdrojlidem.cz. „Nejúspěšnější projekt získá 50 tisíc korun, druhý v pořadí 30 tisíc a třetí pak 20 tisíc korun. Hlasovat pro své favority mohou lidé do 28. září,“ říká šéfka firemní komunikace Plzeňského Prazdroje Drahomíra Mandíková, která za úspěšným grantovým programem stojí.

Proč Plzeňský Prazdroj vyhlašuje vlastní grantový program Prazdroj lidem?

Každá firma, která chce být dlouhodobě úspěšná, musí být nejen dobrým zaměstnavatelem, ale také dobrým sousedem. My v Plzeňském Prazdroji jsme přesvědčeni, že podpora místních komunit a péče o veřejný prostor jsou naprosto přirozená činnost, která je navíc ku prospěchu všem – lidem, městu i nám jako firmě. Plzeňanům vděčíme za to, že jsme v pivovarnictví již 175 let úspěšní. A o tento úspěch se chceme podělit a přispět ke zkvalitnění života v Plzni. Proto mohou neziskové organizace přinášet své zajímavé projekty na další zlepšování veřejného prostoru a získávat od nás na základě hlasování odborné poroty finanční podporu.

Jak jste s grantovým programem spokojeni?

Nechám za nás hovořit čísla. Grantový program funguje už plných patnáct let – letos vstupujeme do šestnáctého ročníku. Vyhlašujeme jej ve všech městech, kde máme pivovary – tedy v Plzni, dále ve Velkých Popovicích a také v Nošovicích pod názvy Prazdroj lidem, Kozel lidem a Radegast lidem. Celkem jsme za tu dobu rozdělili na různé obecně prospěšné projekty částku přes 50 milionů korun, a to pro 170 projektů. Důkazem, že program funguje, je velký zájem i o jeho letošní ročník. V Plzni jsme ze žádostí vybrali deset velmi zajímavých projektů. Některé mají za cíl zlepšit veřejný prostor v určité lokalitě, máme zde i celoměstské kulturní akce nebo zajímavé komunitní projekty.

Kontrolujete nějak, jak se projekty z minulých let daří realizovat?

Samozřejmě, každý projekt je velmi konkrétní a obsahuje i časový plán. Podmínkou vždy je, aby se prostředky vyčerpaly během dvanácti měsíců. Jednotlivé projekty vždy kontrolujeme. Jsem velmi ráda, že se záměry daří úspěšně dokončovat ku prospěchu obyvatel města.

O části peněz, konkrétně o 100 tisících korunách, rozhodují hlasováním lidé. Kde o nich získají informace?

Podrobně jsou jednotlivé projekty popsané přímo na našich webových stránkách www.prazdrojlidem.cz. Hned u medailonku vašeho oblíbence můžete jedním kliknutím dát projektu svůj hlas. Ještě doplním, že každý člověk může hlasovat vždy pro jeden konkrétní záměr, který je mu nejsympatičtější. O hlasování je velký zájem, již po několika dnech dalo svůj hlas některému z projektů už přes 700 lidí.

Máte za sebou patnáct ročníků. Jak se grantový program Plzeňského Prazdroje vyvíjel? Kdo jsou porotci, kteří projekty vybírají?

Začínali jsme v roce 2002. Tehdy bylo všeobecně firemní dárcovství a podpora komunit ještě v plenkách, takže jsme poznali spoustu zajímavých projektů, ale také jsme narazili na řadu překážek. Nicméně dnes si troufám říct, že máme velice dobře nastavený a veřejností pozitivně vnímaný program, se kterým počítáme i do budoucna. Předloni jsme udělali významnou revizi programu, která vyplývala z názorů Plzeňanů. Ptali jsme se jich, co od nás a od programu Prazdroj lidem očekávají. Také jsme začali spolupracovat s odborníky z Nadace rozvoje občanské společnosti na celé realizaci programu. Zapracovali jsme na posílení transparentnosti při výběru projektů. Dnes to funguje tak, že máme hodnotící komisi složenou ze zástupce pivovaru, místních odborníků či významných osobností Plzně a města. Ti rozhodují o tom, kdo od nás každoročně získá finanční příspěvek. Plzeňané poté mohou dále podpořit tři organizace skrze veřejné hlasování. Tyto peníze jsou pro samotnou neziskovku a její profesionalizaci. Tento model se nám osvědčil a věřím, že ho oceňují i neziskové organizace i veřejnost.