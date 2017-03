Domácí porod láká stále více matek. I přes zdravotní rizika

Plzeňský kraj – Některé matky mají z nemocnic traumatické zážitky. Odborníci však upozorňují na hrozící zdravotní rizika.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Většina žen si porod doma stále nedokáže představit, některé matky už by se však po předchozí traumatické zkušenosti zase nesvěřily do rukou lékařů. Takových žen navíc i přes zdravotní rizika stále přibývá.

Zkušenost s porodem v domácím prostředí má i dvaačtyřicetiletá Plzeňanka, která čtyři děti přivedla na svět v porodnici, poslední, páté, se však rozhodla porodit doma.

Méně stresu a více klidu

„V porodnici jsem se setkávala s neporozuměním ze strany personálu," zdůvodňuje žena, která nechtěla být jmenována. „Lékaři ve mně navíc vzbuzovali pocit strachu, neustále mi dělali vyšetření, pozorovali mne a mně to přišlo přehnané. Říkali, že to beru na lehkou váhu, ale já to brala zodpovědně, jen jsem se nechtěla zaobírat všemi katastrofickými scénáři," vzpomíná.

V domácím prostředí se prý Plzeňanka cítila víc v pohodě. „Bylo to pro mne uklidňující, své tělo jsem dokázala vnímat mnohem lépe než v nemocnici," svěřuje se.

S tím souhlasí i západočeská porodní asistentka Kateřina Brodská: „V domácím prostředí se eliminuje riziko iatrogenního (způsobeného lékařem v negativním smyslu) poškození a negativní stres."

Počet se zvyšuje

Podle ní se počet žen, které chtějí děti přivést na svět v domácím prostředí, zvyšuje. „Podle záznamů se mnou kontakt vyhledá kolem 70 žen ročně, které se zajímají o téma porodů doma," konstatuje porodní asistentka. Větší zájem podle ní registrují i její kolegyně, mnohonásobně také vzrostl počet diskutujících žen na sociálních sítích. „Většina žen, které se mnou navážou kontakt, mají předchozí traumatickou zkušenost z porodu v nemocnici," doplňuje Brodská.

Porod doma s sebou však přináší značná rizika, která mohou ohrozit matku i dítě. V takových případech je na místo volána záchranná služba.

„Víme jen o případech, kdy nastanou poporodní komplikace u matky či problémy s poporodní adaptací novorozence. Pak jde často o stavy ohrožující život," upozorňuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha. „V případě komplikací během porodu může dojít k situaci, která je řešitelná výhradně a neprodleně jen v nemocničním zařízení," dodává.

Na rizika upozorňuje i primář novorozeneckého oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni Jiří Liška: „Je nutné si uvědomit, že i u zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou nastat život ohrožující komplikace."