Dočká se zpustlá část Papírenského parku v Plzni konečně obnovy?

Plzeň – Jedna část Papírenského parku na Slovanech je zvelebená, druhá už desítky let zanedbaná. Spolek Pěstuj prostor jedná s vlastníkem pozemku i druhým městským obvodem, aby se situace konečně pohnula k lepšímu.

Loni v létě uspořádal osmnáctiletý Jan Bukovjan se svými spolužáky z plzeňského Církevního gymnázia v parku, do něhož se vstupuje z Habrovy ulice, koncert, výstavu a autorské čtení v jednom. „Chtěli jsme se sejít s místními a zároveň upozornit na nevyužitý potenciál zbylých dvou třetin," uvedl středoškolák. Na akci přišli i zástupci spolku Pěstuj prostor, kteří se už v té době o problematiku zajímali, a obě skupiny spojily síly. „Nejenom na Slovanech, ale v celé Plzni má právě Papírenský park významný podíl v systému městské zeleně," upozornil předseda spolku Marek Sivák, jenž zkontaktoval majitele, společnost ProCeram.

V úvahu připadaly dva scénáře: město si park za symbolickou cenu pronajme nebo ho smění za jiný pozemek. První varianta se zdá být neprůchozí. „Původní požadavek města na pronájem na devadesát devět let je nereálný, protože s daným pozemkem máme určité investiční záměry," vysvětlil člen představenstva firmy Pavel Basl.

Čtěte také: Limberský má další průšvih. Utekl z hotelu

K druhé variantě se už před lety schylovalo, kdy byla ve hře Luftova zahrada. Zastupitelé ovšem návrh nakonec zamítli. Výměna za unikátní zahradu už samozřejmě nepřipadá v úvahu. Člen představenstva Basl doplnil, že firma by ráda získala jakýkoliv pozemek na okraji Plzně, kde by v budoucnu chtěla stavět.

Směnu pozemků, kterou může provést město, by uvítal rovněž Jan Fluxa, místostarosta druhého plzeňského obvodu, kde se park nachází. Městský obvod totiž nemá ve svém rozpočtu peníze potřebné na proměnu parku. „O místo už se asi třicet let nikdo nestará. Bylo by potřeba provést dendrologický průzkum, park prořezat, vyčistit a udělat další úpravy, které by vyšly na zhruba čtyři miliony korun," sdělil místostarosta.

První, alespoň částečný krok k lepšímu nastane snad v létě. Předseda Pěstuj prostor Sivák se předběžně domluvil s majitelem, že v létě část parku uklidí dobrovolníci z Čech i zahraničí v rámci akce workcamp. „Na určitou dobu bychom rádi místo Plzeňanům zpřístupnili," uzavřel Sivák.