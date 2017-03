Dobrý pivovar musí umět pokrýt poptávku. říká Petr Míč z pivovaru Purkmistr

Plzeň – Rostoucí počet malých pivovarů v tuzemsku vnímá nejen veřejnost, ale i sami pivovarníci. Podle Petra Míče z marketingu pivovaru Purkmistr, který vznikl před deseti lety v Plzni-Černicích, je dobře, že lidé mohou vybírat z tak velké nabídky piv.

Petr Míč z pivovaru Purkmistr v Černicích.Foto: DENÍK/Milan Říský

„Máte-li chuť na svrchně kvašené, dáte si je, máte-li chuť na pšenici, dáte si pšenici. A klasický ležák? To je povinnost,“ říká Petr Míč. Dobrý pivovarník podle něj musí mít přehled o tom, co je právě na trhu žádané.



Rostoucí trend v tomto oboru podle něj jen tak neustane. „Už tak před dvěma lety jsme se domnívali, že počet malých pivovarů dál narůstat nebude, ale opak je pravdou. V regionech se pořád dva až tři pivovary měsíčně otevírají a dnes jich máme již kolem 350 v celé republice. Myslím, že trend bude pokračovat ještě tak dva roky. Poukazuje to též na to, že trh je schopen to zatím vstřebat,“ vysvětluje Míč.



Lidé tedy mají o piva z malých pivovarů zájem.

Je tomu tak a je to dobře.



Nemůže to ale někdy být na úkor kvality?

To, že vzniká hodně malých pivovarů, vnímám stále jako přínos. Malý pivovar je flexibilnější nežli velký průmyslový podnik, který musí svým zákazníkům dodávat standardně velké objemy piva. Minipivovar může v podstatě každý den vařit jiné pivo. Jeho nabídka tudíž může být pestřejší. Ovšem je třeba si přiznat, že na druhou stranu tu hrozí nebezpečí, že za tím obrovským množstvím piv, která vznikají v poslední době, nemusí stát kvalitní sládci, kteří by měli mít patřičné vzdělání a praxi. A pak se může stát, že se objeví pivovary, které nenabídnou ta nejlepší piva, a skončí to tak, že se zavřou.



Jaký je tedy klíč k úspěchu? Co děláte, aby si lidé vybrali právě vaše pivo? Jaký byl začátek a kam jste se posunuli?

Pivovar jsme založili v roce 2007, letos tomu bude deset let. Tehdy jsme dělali čtyři pět druhů piv, v podstatě ty základní ležáky. Poté nastal boom ochucených ležáků, čemuž jsme se nevyhnuli ani my. Třeba se dělala piva kopřivová, višňová, vanilková a spousta jiných, my jsme jich měli kolem 25. To trvalo nějaké čtyři roky. Takhle fáze už je za námi, šlo to dolů, my dnes máme asi pět ochucených piv. Ovšem tak tři roky zpátky nastala éra anglo-amerických piv, což bylo znát i na loňském festivalu Slunce ve skle, který pořádáme, neboť hned dvě třetiny pivovarů nabízely i tato svrchně kvašená piva. Mezi návštěvníky to bylo hodně vyhledávané.



Je tedy důležité sledovat pivní trendy.

Rozhodně. Jednou je to pšenice, podruhé IPA. Dobrý pivovar musí umět pokrýt poptávku. A dobrý sládek se v tomhle směru neustále vzdělává a o trendy se zajímá.

Vidíme to třeba i u velkých pivovarů, které postupně zkoušejí, byť v omezené míře, uvařit nějaký speciál, pivo, které doposud ve svém portfóliu neměli.

Například naši sládkové Eva Straková a Tomáš Nožička dělají mimo jiné i sezonní piva. Takže nabízíme např. nakuřované pivo, zelené pivo, vánoční a velikonoční speciály, v červnu třeba také děláme medové pivo.



A nyní chystáte něco nového?

My se snažíme neustále přicházet s něčím novým. Podařilo se nám angažovat sládka Tomáše Huba, který pracoval ve více než 20 malých i velkých pivovarech ve světě a několik měsíců bude působit i u nás. Chce u nás vařit piva belgického typu, která jsme zatím nedělali, a také belgická pšeničká piva. Takže si slibujeme, že se podaří rozšířit nabídku piv, která tu budeme mít.



Jaký máte roční výstav?

Nyní rozšiřujeme sklep o dalších 10 tisícilitrových tanků, což nám umožní proudloužit dobu ležení a vařit další druhy speciálů, a navýší to kapacitu na 1900 hektolitrů piva ročně. Začínali jsme s tisíci hektolitry.



Černický pivovar každoročně pořádá festival malých pivovarů Slunce ve skle, který navštěvují tisíce lidí. Jaký bude letošní desátý ročník?

Protože bude jubilejní, bude dvoudenní. Na pátek chystáme koncert v pivovarské zahradě, sobota bude taková, jak jsou lidé zvyklí, festival bude v areálu pivního dvora, na zahradě i na návsi. I letos se k nám chystá na sedm desítek malých pivovarů. Loni se tu čepovalo kolem 250 druhů piv.