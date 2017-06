Dobrovolní hasiči: Máme techniku, lidi nabíráme dál

Plzeň – Víte, že helma pro hasiče stojí 12 až 15 tisíc Kč a boty od tří do sedmi tisíc? Že v Plzni může být v jednom čase u zásahu sedm družstev, každé o čtyřech členech, takže 28 mužů? A že profesionální hasiči se často stávají z těch, kteří byli předtím dobrovolnými?

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK

„Ta dobrovolnost je ale jen na začátku. Pak už jsou to samé povinnosti,“ říká s nadsázkou ředitel HZS Plzeňského kraje František Pavlas. Reagoval tím na kampaň Staň se dobrovolným hasičem, kterou vloni spustila plzeňská radnice, když chtěla nalákat do řad dobrovolných hasičů mladou krev. „Docela se to povedlo, máme kolem 270 členů v 16 jednotkách,“ potvrdil jejich šéf Vlastimil Malina.

Kampaň pokračuje, hasiči stojí o mladé lidi. „Třeba u nás je věkový průměr 50 let. Máme 13 chlapů v jednotce,“ řekl starosta Malesic Miroslav Cudlman. V Liticích jsou hasiči mladší, zato mají letitou zbrojnici. „Je z roku 1953,“ sdělil starosta Jaromír Janoušek s tím, že už mají požádáno o dotaci.

Vybavení dobrovolných hasičů je už na dobré úrovni. Mají techniku, spíš jim scházejí lidi. Jsou v zádech profesionálům, připraveni pomoci. „Při povodních 12. srpna 2002 jsme byli v ulicích všichni. A všichni jsme měli co dělat. Bylo nás 234,“ dodal Malina.

Jednotky dobrovolných hasičů zřizují jednotlivé městské obvody. Nejvíc, tedy čtyři, jich má čtvrtý městský obvod, Lhota a Radčice dobrovolné hasiče nemají.