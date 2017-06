Dobřany se připojí k ZUŠ Open

Plzeňský kraj – Dnes se uskuteční ve 280 městech a obcích první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kosík

Vstup na tisícovku akcí po celé ČR je zdarma. Samozřejmě, že se připojí i 'ZUŠky' z Plzeňského kraje. Je jich pětadvacet a jen v Plzni si program připravily čtyři školy. Např. ZUŠ Sokolovská a ZUŠ B. Smetany dnes koncertují v Domě hudby. Začíná se už v 10:30 hod., pokračuje večer od 18 hod. ZUŠ Trnka zase pořádá v Křižíkových a Šafaříkových sadech veřejnou výuku. ZUŠ Zámeček ve vedlejších Smetanových sadech pořádá tunel s výtvarnými podněty pro kolemjdoucí, jehož garantem je známý designér Maxim Velčovský, který slíbil, že přijede i do Dobřan.

Nepomucká ZUŠ připravila odpolední program složený z hudebních a literárně-dramatických bloků, který na Malé letní scéně začíná v 16 hod. V Plasích se ZUŠ Open koná v Centru stavitelského dědictví a happening začne pochodem, který zahraje školní orchestr. Rokycanská ZUŠ zve, mimo jiné, na koncert Otvírání studánek od Bohuslava Martinů. Celostátní happening inicioval Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem otevřít debatu o důležitosti a pozitivní roli, kterou hraje umělecké vzdělávání v rozvoji dětské osobnosti.

Odpoledním happeningem nejen na Masarykově náměstí se v úterý připojí Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany. Veřejnosti má představit, co všechno žáci uměleckých škol dovedou, a v Dobřanech to pojali opravdu ve velkém. Na náměstí vystoupí od 15 do 20 hodin dětský orchestr Macarát, žáci tanečního oboru a malý lidový soubor Vozembach, pěvecké oddělené, keltská skupina Dé Domhnaigh, kolemjdoucí si je budou moci poslechnout a také se k nim připojit. O půl sedmé vytvoří Dobřanští na náměstí vytvoří obrazec – velký živý houslový klíč a pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů.