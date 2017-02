Doba internetu. Tři ze čtyř Západočechů jsou už dnes on-line

Plzeňský kraj – Před dvaceti lety byla v Plzni otevřena první internetová kavárna. Dnes už tu nefunguje žádná, lidé je totiž téměř nevyužívali.

Když se 13. února 1992 Československo připojilo k internetu, málokdo tušil, jak virtuální svět změní život lidí. Už po pěti letech byla v Plzni otevřena vůbec první internetová kavárna, sídlila tehdy na Americké třídě. A zájem o ni byl, takže podniky tohoto typu přibývaly.

Za dvacet let se ale internet rozšířil. V roce 2005 byla k síti připojena jen pětina domácností, dnes už jich je on-line více než tři čtvrtiny. A protože má většina lidí dnes internet i v telefonu a připojení zdarma nabízí restaurace, kavárny i úřady, o klasické internetové kavárny už není zájem. Dvě plzeňské nejznámější nespasily ani doplňkové služby například v podobě výhodných cen volání do zahraničí. „Lidí chodilo čím dál méně. A s malými tržbami nebylo možné investovat do novějšího vybavení," vysvětlila Deníku Anna Donovalová, která internetovou kavárnu v centru Plzně zavřela loni v srpnu.

Prvotním účelem internetu byla komunikace, dnes přes něj lidé i telefonují a hlavně nakupují. V roce 2001 se v ČR v internetových obchodech prodalo zboží za jednu miliardu korun, loni byl obrat eshopů téměř 100 miliard korun.

75 % domácností má dnes počítač a téměř všechny jsou připojené k internetu. Ne všichni lidé dnes za připojení k síti platí. Například šumavská Železná Ruda či Němčovice na Rokycansku nabízejí svým občanům připojení zdarma.

Bezplatné bývá i připojení ve veřejných knihovnách, ale ne všude. Vloni musela domažlická knihovna přistoupit k omezení přístupu na veřejný internet. „Do té doby byl k dispozici všem příchozím. Setkali jsme se ale s problémy se zneužívám internetu, když lidé anonymně z našeho počítače provozovali pofiderní prodeje a nákupy, dokonce to vyšetřovala i policie. Opakování těchto nepravostí jsme chtěli zabránit a proto přístup na internet umožňujeme jen našim stálým čtenářům, a to jen na půl hodiny denně zdarma," popsala ředitelka Městské knihovny Boženy Němcové Lenka Schirová.

Ačkoli nám internet má život hlavně zjednodušovat, nese s sebou i negativní jevy. „To, co teď řeší například Němci a budeme pravděpodobně i my, je netolismus – závislost na internetu. Jako je problém s alkoholiky či gamblery, přibývá i problém s netoliky," upozorňuje Ludvík Eger z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Pokud tedy patříte k těm, kdo hned ráno po probuzení kontrolují sociální sítě, maily a zprávy na internetu, a mobil neodkládáte ani na chvíli z ruky, měli byste se zamyslet, zda už to není začátek závislosti.

Seniory učí Dům digitálních dovedností

Psaní testů, internet, e-shopy, ale také ochrana před viry. Práce s počítačem není vždy jednoduchá, obzvláště pro některé seniory. Právě oni ale mohou využít kurzů, které pro ně od roku 2014 připravuje město Plzeň.

„Začátečníky seznámíme s tím, jak počítač funguje a vysvětlíme jim základy – kopírování či mazání souborů, ukládání obrázků, psaní textu a také práci a bezpečnost na internetu, kdy se například založí e-mail," uvedla Veronika Cholinská ze Správy informačních technologií města Plzně (SIT).

Pro pokročilé pak kurzy nabízí hlavně rozvoj znalostí o internetu. „Sdílení fotografií, nakupování, sledování pořadů, ale také rady, jak chránit počítač před viry a piráty," vyjmenovala Cholinská s tím, že kurz se také více věnuje sociálním sítím.

Zájem je i o tablety

Kurzy se konají dvakrát do roka a obsahují 20 lekcí. Vyučují se vždy dvakrát týdně a je o ně velký zájem. „Bývají téměř zaplněné. Většina účastníků základního kurzu navíc přejde i do kurzu pro pokročilé," informovala Cholinská. Kurz vychází na 790 korun, senioři nad 60 let, kteří vlastní Plzeňskou kartu, na ně mají slevu ve výši 15%.

Senioři se však nevzdělávají jen v oblasti počítačů, zajímají se také o tablety. Podle Cholinské jsou velmi oblíbené. „Nejsou už zaměřené přímo na seniory. Po absolvování kurzů s počítačem se ale mezi dalšími účastníky neztratí. Obsahují šest lekcí a vyjdou na 390 korun," řekla.

Lektoři z Domu digitálních dovedností se účastní také přednášek na Plzeňské senior akademii. „Zde se věnují bezpečnému užívání internetu. Senior akademie je pro zájemce zdarma," dodala Cholinská.

