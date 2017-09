Do voleb zbývá měsíc, kandidátky zveřejněny

Plzeňský kraj – Za měsíc, 20. a 21. října zvolíme nové poslance. Vybírat budeme v kraji z 427 tváří.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Pětadvacet stran a hnutí. Svobodní, Zelení, Rozumní, Sportovci, Piráti, Realisté… a další. Čistě podle názvů to vypadá, že příští poslanci se komplet šikují ze samých pozitivních vlastností. Navíc by se mohlo zdát, že podle obličejů volebních lídrů míří mezi poslance víc žen než dřív. Jenže to tak není. Ženy má sice v čele kandidátky v našem kraji daleko víc stran než v minulých letech, celkově jich jde ale do voleb v našem kraji jen 27%. Konkrétně je to 114 žen ze 427 kandidátů. Většina z nich jsou ženy mezi 30-49 lety a pak padesátileté a starší.

K ženám vysokou politikou zatím příliš nezasaženým patří třeba šéfka kandidátky Starostů Michaela Opltová, Lenka Brčková ze Strany svobodných občanů nebo i bývalá ředitelka plzeňské FN Jaroslava Kunová.

Ta kandiduje za Realisty a to z první příčky. Třetí na této kandidátce je dřívější člen ODS a analytik parkování v PMDP Pavel Netolický. „Minimálně už tři roky není naším členem,“ potvrdil šéf doubravecké ODS Zdeněk Mádr.

Občanští demokraté mají ženy na začátku i na konci kandidátky – v čele bývalou rektoruku ZČU Ilonu Mauritzovou a na posledním 20. místě náměstkyni hejtmana Marcelu Krejsovou.

ANO má mezi prvními pěti kandidáty dokonce tři ženy: první je ministryně Karla Šlechtová, třetí poslankyně Miloslava Rutová a za ní podnikatelka Barbora Kořanová. Současný poslanec Pavel Šrámek figuruje až na šestém místě, před ním je ještě náměstek ministra zdravotnictví Kamal Farhan. Šrámkův pád na šestku ´zařídilo´vedení ANO v Praze při schvalování kandidátky, sama Plzeň ho chtěla na třetím místě.

ČSSD a KSČM vsadily na dlouholeté poslance. Kandidátku socialistů vede ministr vnitra Milan Chovanec a za ním jsou poslanci Václav Votava a Igor Jakubčík. Komunisty vedou poslanci Jiří Valenta a Karel Šidlo.

Nejstarším kandidátem v kraji je profesor a emeritní rektor ZČU v Plzni Zdeněk Vostracký, kterému je 76 let a do voleb jde v dresu ODA.

Dvěma nejmladším kandidátům je 21 let, jsou automechanici a kandidují za Referendum o EU.

Celé kandidátky už visí na serveru www.volby.cz. Hlasovací lístky dostanou lidé domů nejpozději den před konáním voleb. Hlasovat bude možné jen pro jednu stranu a na jejím lístku zakroužkovat nanejvýš čtyři kandidáty.