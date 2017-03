Do Úherců se vrátil zvon. Rozezní se za týden

Úherce – Novorománský kostel čeká o pouti velká událost.

Váží téměř tři sta kilo, táhne mu na devadesát a příští víkend bude hvěz-dou tradiční pouti v severoplzeňských Úhercích. Řeč je o zvonu, který od čtvrtka visí ve věži tamního kostela sv. Josefa. Jako jediný ze čtyř ho nezrekvírovali nacisté, místní ho naposledy slyšeli asi před padesáti lety.

Petr Manoušek, jehož zvonařská dílna o zvon pečovala, mluvil o návratu ztraceného syna. „Je to zvon, který tady kdysi byl, a podařilo se ho zachránit před definitivním zničením rekvizicí. Mnoho let čekal v kostele v Nýřanech, až se bude moci vrátit. Myslím si, že byla léta, kdy nikdo nedoufal, že se to vůbec někdy podaří," řekl.

Doufali ale členové Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa, která se o památku stará od roku 2006 a každý rok do něj díky dotacím i obci investuje kolem milionu korun. Od loňského prosince jsou na věži opět funkční hodiny. Zvon byl další na řadě. Do věže se dostával komplikovanější cestou než jindy. Bez stavebních zásahů ho nemohl vyzdvihnout jeřáb, zvonaři ho tedy táhli na laně věžním schodištěm.

Zvon váží 292 kilogramů, je laděný v tónině H1. „Odlila ho zvonárna Richarda Herolda v Chomutově, což byla významná dílna, která produkovala velmi kvalitní zvony. Tento k nim patří," míní Manoušek.

Zvonaři letitý povrch zvonu hlavně zbavili nečistot a koroze. „Vyčistili jsme ho, nakonzervovali, ošetřili povrch, aby neuškodily například velmi agresivní ptačí exkrementy. Dostává také nové příslušenství – dřevěnou lavici s kováním, čepy s ložisky a nové srdce, protože to všechno chybělo. Novinkou bude zvonicí stroj, protože dnes je zvoníků málo, zvonit tedy bude automaticky. Věřím, že se dočká kolegů – kdysi tu byly čtyři zvony a souzvuk několika je vždycky příjemnější," dodal Petr Manoušek.

Předseda úherecké nadace Miroslav Píšek na premiérové zvonění všechny zve. „Zvon se rozezní v sobotu i v neděli v pravé poledne a bude zvonit pět minut. Pouťové atrakce se ztiší, aby byl dobře slyšet. Konat se budou také prohlídky celého kostela, ovšem s výjimkou věže. Věž pro veřejnost zpřístupníme až během Noci kostelů," řekl.