Do Techmanie i planetária za jedno vstupné

Plzeň - Plzeňské Science centrum Techmania si připravilo pro návštěvníky od začátku prázdnin novinku.

Do plzeňské Techmanie a 3D Planetária můžete od začátku prázdnin za jednotné vstupné. Centrum se tak rozhodlo vyjít vstříc svým návštěvníkům, kteří po spojené vstupence volali již delší dobu.

Nově je ve vstupném ve výši 160 korun na osobu zahrnuta jak návštěva všech expozic, tak i projekce filmů ve 3D Planetáriu a 3D Cinema. Rodinné vstupné bude činit 590 korun a je určené pro 4 osoby, z nichž alespoň jedna je mladší 15 let.

"Vyšli jsme vstříc návštěvníkům, kteří dlouho po spojené vstupence pro expozice i filmy volali. Chceme, aby lidé šli prostě do Techmanie a nemuseli už dál řešit, co si z nabídky vybrat a na kolik je to vyjde," vysvětluje novinku vedoucí marketingu Jan Štěpán.

Techmanie nabízí během léta deset interaktivních expozic, virtuální realitu, science show, science busking, gyroskop, pozorování astronomickými dalekohledy, ukázky práce radioteleskopu, programy na Science On a Sphere a filmy v planetáriu a 3D Cinema.

Do nabídky planetária se vrací oblíbený film pro děti Astronaut, expozici Edutorium obohatila řada zábavných exponátů z oblasti fyziky. Prázdninová otevírací doba je denně od 10 do 18 hodin, v sobotu až do 19 hodin.