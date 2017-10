Do muzea v Blovicích dorazí na víkend slavný Rukopis zelenohorský

Blovice – O víkendu si lidé mohou prohlédnout jeden ze dvou nejslavnějších padělků našich dějin – Rukopis zelenohorský. Naposledy byl vystaven v roce 2011 v Praze.

Rukopis zelenohorskýFoto: Archiv Národního muzea v Praze

Jen dva pergamenové dvojlisty, tedy pouhých osm stran textu, přesto jim patří nejen v českých literárních dějinách důležité místo. Rukopis zelenohorský byl nalezen před dvěma sty lety na jižním Plzeňsku – na zámku Zelená Hora.

V 19. století patřil k hlavním 'zbraním' národních obrozenců, kteří jej spolu s Rukopisem královédvorským měli za středověkou památku, jež dodává národu sebevědomí, a byly inspirací řadě tehdejších umělců; např. Smetanovi, Erbenovi, Máchovi či Zeyerovi. Později se staly předmětem politického boje; Tomáš Garrigue Masaryk poukazoval na to, že jde o padělek. V 60. letech minulého století spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov je nechal podrobit řadě vědeckých rozborů. Za padělatele jsou považováni Josef Linda a Václav Hanka.

Knihovna Národního muzea v Praze, kde jsou tyto památky uloženy, je v letošním jubilejním roce zapůjčuje k mimořádným prohlídkám do míst, kde byly nalezeny. Rukopis zelenohorský právě dnes dorazí do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, druhý Rukopis putuje do Dvora Králové.

„Jde o mimořádnou událost, kdy Rukopisy zapůjčujeme mimo Národní muzeum v Praze. Naposledy veřejnost viděla originály v roce 2011,“ informuje Martin Sekera, ředitel Knihovny Národního muzea. V Blovicích se Rukopis zelenohorský zdrží pouze do konce tohoto týdne. Veřejnost si bude moci originál prohlédnout v sobotu a v neděli 8. října v sakristii kaple sv. Ondřeje na zámku v Blovicích Hradišti, kde Muzeum jižního Plzeňska sídlí.

„Počet návštěvníků při prohlídce Rukopisu zelenohorského bude v sakristii omezen na pět osob naráz. Návštěvníky v kapli uvítá pracovník muzea, který jim sdělí několik informací, poté mohou zájemci postupovat do sakristie,“ upozorňuje Monika Bechná, mluvčí blovického muzea. Slavnostní zahájení mimořádného vystavení Rukopisu bude v sobotu v 9 hodin. Tématický hudební doprovod připravili žáci ZUŠ Blovice, kteří zahrají ukázky z díla Bedřicha Smetany. V sobotu i v neděli má muzeum prodlouženou otevírací dobu od 9 do 17 hod. Vstupné činí 50 korun a umožňuje prohlídku všech výstav a expozic muzea.

Kurátoři blovického muzea Michal Červenka a Hana Runčíková už k výročí nalezení Rukopisů připravili výstavu, která mapuje odkaz, jenž Rukopisy zanechaly v české kultuře. Začala 1. září a potrvá do konce ledna. Oba kurátoři budou o víkendu vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin touto výstavou provádět v dobových kostýmech. Nutné je předem se objednat na telefonu 371 522 208. „První sobotní prohlídka je už naplněna. Volnější jsou sobotní i nedělní odpolední termíny,“ informuje Monika Bechná.