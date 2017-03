Děti z praktické na běžnou školu hromadně nepřecházejí

Plzeňský kraj – Hromadné přecházení žáků z praktické na běžnou školu loni v září nenastalo. Změna nepřišla ani v průběhu prvního pololetí či na začátku druhého, potvrdila vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Někteří ředitelé škol přistupují k inkluzi kriticky, jiní mají se začleňováním dětí se speciální potřebami do běžné třídy dlouholeté zkušenosti. Sedm škol v Plzeňském kraji se nedávno zapojilo do tříletého projektu, který se týká právě inkluze. Jsou to například školy v Blížejově a Poběžovicích (Domažlicko), Strašicích či Hrádku (Rokycansko) a v Plzni. Třináctiletou praxi s integrací má Tyršova základní a mateřská škola Plzeň. Do lavic usedlo minulý rok v září 144 chlapců a děvčat, přičemž 15 z nich má speciální vzdělávací potřeby. „Konečně můžu zaplatit učitelům práci, které se věnují nad rámec svých povinností a ve svém volnu," ocenila ředitelka Věra Šimečková.

80%

Podle 80,4 procent panelistů Deníku z Plzeňského kraje se inkluze neosvědčila, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 46 lidí.

Kromě finanční injekce, jež patří mezi hlavní výhody projektu, mohou školy zprostředkovat žákům také doučování. „Určitě možnost využijeme a jsme za ni rádi. Dosud kolegyně doučovaly žáky zdarma," uvedl Bohumil Nosek, který stojí v čele devítiletky na rokycanském Jižním Předměstí.

Koordinátorka inkluze na plzeňské Masarykově základní škole Lucie Sichingerová vidí další přínos projektu možnost spolupráce učitelů a asistentů pedagogů. „Společně tvoříme individuální plány pro děti, organizuji školení nebo komunikuji s rodiči, což je velmi důležité. Dříve se rodiče setkávali s tím, že na ně nikdo neměl příliš času," dodala Sichingerová.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Osvědčila se podle vás inkluze – společné vzdělávání dětí zdravých a handicapovaných?

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni: Ano, ale musím říci, že ano je za odvahu a spuštění, protože jde o velkou a dlouhodobou změnu, která teď vyvolává komplikace, ale dlouhodobě je to skutečně společensky prospěšné, je třeba ale v naplňování školám, učitelům i rodičům dál kontinuálně pomáhat a podporovat.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům: Ne, děti handicapované potřebují jiný režim, jinou péči atd. Zdravé dítě může v některých případech dítě nemocné motivovat k větší snaze, ale podle mě jej naopak demotivují svým tempem. Nemluvě o učiteli, který není proškolený, jak k nemocnému dítěti přistupovat. Pokud to ví, budou v nevýhodě děti zdravé, kterým nebude moct věnovat dostatek času.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog: Společné vzdělávání dětí zdravých a handicapovaných je věc nerealizovatelná. I když se o to budou nadšenci snažit a my jim to přejeme, ale nelze to.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže: Z mého pohledu je to špatný směr. Každá skupina dětí potřebuje jiný druh vzdělávání a slučováním brzdíme obě skupiny. Je jistě celá řada protinázorů, ale z mého pohledu se inkluze příliš nepovedla.