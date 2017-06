Děti si v létě vyzkoušejí práci archeologa nebo divadelníka

Plzeňsko - Některé příměstské tábory mají ještě volnou kapacitu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Rodiče mají ještě možnost přihlásit své dítě na letní příměstský tábor. Volná místa nabízí například divadelní soustředění, archeologický kemp nebo týdenní kurz poznávání řemesel.

Vůbec největší množství táborů, více něž 50, připravilo plzeňské Středisko volného času Radovánek. „Pětasedmdesát procent míst jsme měli zarezervovaných už v lednu. Teď ještě přijímáme třeba na tábor, kde se kluci a holky naučí základy vybraných řemesel, nebo stolního tenisu," zmínil za středisko Milan Severa. Kompletní přehled naleznete v tabulce.

Malí zájemci o divadlo se stále mohou hlásit na divadelní prázdniny pořádané Dramacentrem Johan. Během pěti dní se seznámí se základy dramatické výchovy. Společně vytvoří příběh, který se naučí také zahrát. Inspiraci budou čerpat též od herce Josefa Jelínka, jenž působí v Divadle Alfa.

Přenocovat na hradě Hauenštejn, zkusit odkrýt archeologické naleziště či si vyrobit středověké šperky mohou účastníci archeologického příměstského tábora, který organizuje Západočeské muzeum v Plzni.

Technicky zaměřené děti se mohou přihlásit na kurzy, které má na starosti Dům digitálních dovedností. Mladí nadšenci se zlepší v grafice a 3D modelování, elektronice nebo si sestaví a naprogramují robota, jehož ovládá Arduino.

Volno hlásí i přeštický dům dětí a mládeže. „Vyjma přírodovědně-badatelského tábora máme příměstský kemp o vesmírech a planetách. Na posledním s názvem Robinson – Trosečník se děti naučí samostatnosti i týmové spolupráci," nastínila ředitelka DDM Jana Prokešová.

Výběr příměstských táborů s volnými místy



Divadelní prázdniny

termín: 10.-14.7., cílová skupina: 6-12 let, cena: 2500 Kč (sourozenecká sleva 500 Kč)

Dům digitálních dovedností

Elektronika a programování, termín: 10.-14.7, Grafika a 3D modelování, termín: 24.-28.7., Roboti Arduino, termín: 21.-25.8., cílová skupina pro všechny kurzy nabízené Domem digitálních dovedností: 9-15 let, jednotná cena: 1550-1750 Kč

Dobrodružství archeologie

termín: 21.-25.8., cílová skupina: 8-13 let, cena: 2000 Kč (sourozenecká sleva 300 Kč)

Dům dětí a mládeže Přeštice

Tajemství přírody, termín: 10.-14.7., Po stopách Malého prince, termín: 17.-21.7., Robinson – Trosečník, termín: 21.-25.8., jednotná cena táborů: 1400 Kč (v případě, že děti navštěvovaly kroužek během roku, je cena 1200 Kč)

Dům dětí a mládeže Radovánek. Plzeňské pobočky: Kamarádi, termín: 7.-11.8., cílová skupina: 6-14 let, cena: 1650 Kč, Tajemství zamčené truhly, termín: 10.-14.7., cílová skupina: 6-14 let, cena: 1650 Kč, Tábor pro nejmenší, termín: 10.-14.7., cílová skupina: 2-6 let, cena: 1500 Kč, Poznáváme řemesla, termín: 28.8-1.9., cílová skupina: 6-15 let, cena: 1600 Kč, Stolní tenis, termín: 24.-26.7., cílová skupina: 7-16 let, cena: 1200 Kč. Kaznějov: Tajemství bečovského pokladu, termín: 9.-14.7., cílová skupina 7-16 let, cena: 2600 Kč. Kozolupy: Dobrodružství kozolupské tlapky, termín: 10.-14.7., cílová skupina: 6-12 let, cena: 1500 Kč