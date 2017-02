Děti si na táborech vyzkoušejí resuscitaci nebo naprogramují robota

Plzeňsko – O příměstské tábory je zájem, některé ještě mají volná místa.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Pokud rodiče nevyrazí se svými ratolestmi během jarních prázdnin na hory, často volí možnost příměstských táborů. V krajské metropoli je o ně letos opět zájem. Děti například nahlédnou do práce záchranářů, policistů i zaměstnanců zoologické zahrady.

Čtyři příměstské tábory má v nabídce Středisko volného času Radovánek. Kvůli větší nemocnosti jsou ještě některá místa volná. Přihlásit své ratolesti (od 7 do 13 let) můžete třeba na tábor s integrovaným záchranným systémem. Chlapci a děvčata se dozvědí, jaké je pracovat jako hasič, policista či záchranář. „Vyzkoušejí si základy resuscitace, pojedeme také do policejního muzea do Prahy nebo zamíříme do hasičské stanice na Košutku," lákala Lucie Štvánová, jež má tábor na pracovišti v Petřínské ulici na starosti.

Pro obdobnou věkovou kategorii je přichystaný kurz zaměřený na dobu ledovou, jenž se uskuteční na pobočce v Ledecké ulici. Na malé zvědavce čekají od pondělí do čtvrtku především hry – deskové i klasické. Pracoviště v Komenského ulici zase od středy do pátku pořádá počítačový kurz. Kaznějovští se kromě tanečního tábora dočkají rovněž výletů (od pondělí do středy). V Pallově ulici se tentokráte příměstský tábor nekoná, protože se tady aktuálně rekonstruuje.

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky připravila i Techmania Science Center. „Cena vstupenky činí 150 korun na osobu a zahrnuje prohlídku všech expozic i projekce ve 3D Cinema a 3D Planetáriu, kde se teď promítá nový film přibližující vztah matematiky a hudby," sdělila tisková mluvčí Markéta Čekanová.

Naopak úplně plnou už mají kapacitu týdenního příměstského tábora v plzeňském Domě digitálních dovedností. „Deset účastníků si naprogramuje robota nebo sestrojí dron. Odpoledne je vždycky věnováno zábavě, takže jdeme bruslit, do bazénu či kina," nastínila program administrativní pracovnice Ivona Dufková.

Volno už nemají ani na táboře v zoologické zahradě. „Všech třicet míst jsme obsadili. Zájem byl velký. Děti si vyzkoušejí péči o živočichy, například o ptáky a plazy, nebo se podívají do jejich zázemí," vyjmenovala lektorka Ivana Jandová. Účastníci se také budou vzdělávat, a to formou díky soutěží, kvízů i her.