DEPO2015 hledá místní designéry. Chystá druhý ročník výstavy

Plzeň – Akce Plzeň Design Week 2017 se bude konat v listopadu.

„Je to velká příležitost prezentovat své výrobky vedle známých značek a zároveň je také prodávat,“ říká Ondřej Kašpárek z DEPO2015 o přehlídce Plzeň Design Week, která se chystá na listopad. Vystavovatele oslovuje už teď, přihlašovat se mohou do konce září. „Následovat bude jen drobný výběr,“ ujišťuje Kašpárek s tím, že výstava chce dát šanci co největšímu počtu designérů a zároveň se soustředit na kvalitu jejich práce.

Plzeň Design Week 2017 bude pokračování loňské akce Plzeň Design!, která testovala, jestli v krajské metropoli bude o takový typ přehlídky vůbec zájem. Odpověď je jasná. „Zájem nás potěšil, proto letos bude akce týdenní od 13. do 19. listopadu. Nejprve dojde tvůrčí workshopy, přednášky, prezentace a diskuse, přehlídka ji uzavře,“ zve Ondřej Kašpárek s tím, že přehlídka počítá s šedesáti expozicemi a stánky různých značek.

Designéři se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na webu plzendesign.cz.