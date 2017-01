Další peníze na kotlíky. Kraj je dá žádostem ze zásobníku

Plzeňský kraj - 23 milionů podpoří obnovitelné zdroje energie, tedy kotle na biomasu a čerpadla.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

O dalších 23,1 milionu korun ztučněl pomyslný balík peněz, které Plzeňský kraj rozdělí v rámci takzvaných kotlíkových dotací. K původní částce 231 milionů na výměnu starých kotlů za ekologičtější je přidalo ministerstvo životního prostředí.

Desetiprocentní bonus má ale podmínku. Peníze mohou dostat jen žadatelé, kteří se rozhodli pro obnovitelné zdroje energie, což jsou kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.

Radní Plzeňského kraje při svém čtvrtečním jednání schválili, že částku použijí na žádosti, které čekají v takzvaném zásobníku.

Zásobník žádostí, to je novinka druhého kola kotlíkových dotací, jež začalo 19. září. Setkalo se s enormním zájmem obyvatel, kteří zaplnili systém během pár hodin. Od té doby jejich žádosti končí v zásobníku, přičemž přibývat do něj mohou až do 31. ledna. „Když úspěšný žadatel během administrace z nějakého důvodu odstoupí, což se stává, nahradí ho žadatel ze zásobníku," vysvětlil vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.

V zásobníku je podle něj nyní 413 žádostí celkem za 48,25 milionu korun. „Jde ale o žádosti na všechny typy kotlů, tedy kromě obnovitelných zdrojů také na kotle na uhlí, plynové nebo kombinované," upozornil.

Krajský úřad tedy nyní ze zásobníku vyjme žádosti na kotle na biomasu a tepelná čerpadla a zařadí je k ostatním. „Předpokládáme, že částku 23 milionů se na ně podaří vyčerpat celou," dodal Plíhal.

A jak Plzeňský kraj zatím kotlíkové dotace obyvatelům rozděloval? „Původní částka 231 milionu Kč byla použita v rámci dvou výzev. V první výzvě bylo uspokojeno 1283 žadatelů, v druhé výzvě bylo podáno 636 žádostí a v současné době probíhá jejich kontrola," podotkla mluvčí Krajského úřadu Šárka Stará.