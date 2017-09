Další depo na splátky. Teď pro tramvaje

Plzeň – Vozovnu na Slovanech čeká až miliardová rekonstrukce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Bude zhruba miliardová, s myčkou, novými kolejemi pro tramvaje a zázemím pro zaměstnance. Nová tramvajová vozovna, která vznikne ze současné a nevyhovující na Slovanech. Té se bortí kolejiště a už léta nevyhovuje normám. „Opravili jsme ta nejhorší kolejová stání. Rekonstrukce je nutná,“ uvedl ředitel úseku drážní cesty Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Josef Vracovský.

Kde se vezme miliarda korun? „Něco mezi 250 – 350 miliony korun můžeme zaplatit z vlastních zdrojů,“ prohlásil generální ředitel PMDP Michal Kraus. A více než 200 milionů korun může pokrýt evropská dotace. „Je to reálné,“ potvrdil šéf Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. Zbylých až 450 milionů korun bude nutné si půjčit.

Ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD) řekl, že dopravní podniky mají poměrně velkou šanci si výhodně půjčit u Evropské investiční banky (EIB), která nabízí nový produkt vypsaný na investice městských firem. „Jde o úvěr na dvacet let a s odkladem splátek na čtyři roky. Půjčoval a splácel by výhradně dopravní podnik,“ uvedl Kotas.

Ředitel Kraus řekl, že možnost takového úvěru se prověřuje a podnik nezávisle na tom zvažuje i jiné možnosti klasického úvěru.

Jedno depo už přitom PMDP splácí. Jde o areál na Karlově, kde má podnik uzavřen kontrakt na údržbu vozového parku na 29 let s platbou za služby kolem 300 milionů Kč ročně plus splátky na objekt depa spočtené na zhruba 96 milionů korun na 25 let.

„Ta miliardová investice do depa na Slovanech vyvolává otazníky. Za Karlov platí splátky pravidelně radnice namísto dopravního podniku,“ upozornil kolegy na posledním zastupitelstvu dřívější místopředseda dozorčí rady PMDP Petr Suchý (TOP 09).

Michal Kraus uvádí, že tak to bylo od začátku předpokládáno. Náměstek Kotas připouští, že ve smlouvě je klauzule o tom, že radnice za splátky ručí, a je tam výhradně napsáno, že musí pro PMDP zajistit dostatek finančních prostředků.

„Automaticky jako dosud už to ale nebude. Dopravní podniky budou muset odůvodnit, proč na roční splátku peníze potřebují, a doložit to každoročními účty o hospodaření,“ prohlásil Kotas.

Modernizace depa na Slovanech by měla být zahájena asi za dva roky. Ani v budoucnu se ale nepočítá s tím, že by tam probíhala těžká údržba tramvají. Dál se tam budou dělat jen lehčí opravy, ošetření a úklidy vozů. „Těžká údržba tu nikdy nebude, nepočítá s tím ani územní plán. Dělá ji pro nás soukromá firma mimo areál a kontrakt je podepsán na ještě více než 20 let,“ uvedl Vracovský. Pro tramvaje se budou stavět také nová obratiště na Košutce a ve Skvrňanech, kde vzniknou oplocená zázemí pro noční parkování.