Co nás spojilo s ženou hejtmana? Láska k Francii a téma pejsci, říká první dáma

Plzeň – První dáma Ivana Zemanová navštívila tento týden v Plzeňském kraji muzeum motocyklů, dva dětské domovy i školku. A ani tentokrát nechyběla v jejím programu návštěva oblíbených vojenských objektů.

První dáma Ivana Zemanová v mateřské škole v Seči u BlovicFoto: Jan Karásek

Jak se vám líbil program letošní návštěvy Plzeňského kraje?

Program návštěvy byl jako vždy plánován hradním protokolem ve spolupráci s Kanceláří hejtmana Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že nadace, kterou jsme před čtyřmi lety založili, se orientuje na pomoc v sociální oblasti, chtěla jsem navštívit i příslušná zařízení a nabídnout případnou pomoc. Proto jsem již první den zavítala do Dětského domova Kašperské Hory, druhý den společně s manželem do Dětského domova Čtyřlístek v Plané a poté do Mateřské školy Seč.

Co vás zaujalo nejvíce?

Uvítala jsem možnost prohlédnout si historické motocykly v muzeu v Kašperských Horách a Muzeum Šumavy v Sušici, kde mě zaujal překrásný Betlém – jeden z největších mechanických betlémů v České republice – a dle slov paní ředitelky jediný na dálkové ovládání. Autoři Karel Tittl a Pavel Svoboda jej vytvořili za neuvěřitelných deset měsíců. Samotná budova muzea, bývalý měšťanský dům, je velmi hezky zrekonstruována a nabízí historii sirkařství a dějiny sklářství, které nelze než obdivovat. Potěšil mě dárek paní ředitelky – publikace o zaniklých obcích Šumavy, což je tematika, která mě zajímá. Ve volném čase se zajímáte o vojenskou techniku, a tak jste ani letos nevynechala návštěvu vojenského objektu.

Zavítala jste do Vojenského muzea na demarkační linii Rokycany…

Vojenské muzeum Rokycany nabízí zajímavou výstavu fotografií a dobových předmětů z období 2. světové války. „Nikdo z nás nemá právo zapomenout," prohlašuje pan František Koch, zakladatel a ředitel muzea. Momentálně čtu jednu z knih Stanislava Motla „Válka před válkou" o poměrech v německém a českém pohraničí před rokem 1938, takže mi připadalo přirozené navštívit zmíněné muzeum.

Letos vás doprovázela manželka nového hejtmana plzeňského kraje Gabriela Bernardová. Jak na Vás působila a jak jste si rozuměly?

Ano, letos poprvé mě během návštěvy doprovázela paní Gabriela Bernardová – mladá, příjemná, sympatická dáma s širokým kulturním přehledem, která stejně jako já má kladný vztah k Francii, a společné téma jsme našly i jako majitelky pejsků. Potěšilo mě, že jsme se společně s paní Bernardovou setkaly u večeře i s paní Petrou Šlajsovou, manželkou předchozího hejtmana Plzeňského kraje.

Minulý rok jste v rozhovoru pro Deník prozradila, že byste letos chtěla navštívit Nové divadlo v Plzni, ovšem ve vašem programu toto místo nebylo. Proč?

Divadlo jsem bohužel nenavštívila, a to proto, že program návštěvy kraje probíhal i ve večerních hodinách. Nicméně musím říci, ze Plzeň měla a má skvělé herce – nelze opomenout jejího rodáka Miroslava Horníčka a stejně tak pana Jiřího Žaluda, tanečníka a nositele Ceny Thálie, kterého jsem obdivovala ve hře Edith – vrabčák z předměstí, kterou jsem zhlédla minulý rok v Praze.

Ještě k vašemu manželovi. Přála byste si, aby znovu kandidoval na prezidenta?

Co se týká případné kandidatury mého manžela, zveřejní své rozhodnutí 10. března letošního roku. V případě, že se rozhodne kandidovat, může počítat s mojí podporou.