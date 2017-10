Čistá Plzeň se zbaví dluhu a zřídí úklidovou četu

Plzeň - Více než 200milionové náklady odpadové firmy musí klesnout.

Sídlo společnosti Čistá Plzeň v ulici E. Beneše.Foto: ČTK

Na tíži zhruba stomilionového úvěru, který dostala Čistá Plzeň od Plzeňské teplárenské (PT) na rozjezd firmy a vybudování zázemí v ulici E. Beneše na Borech, může odpadová firma zapomenout. Teplárna ho Čisté Plzni odpustila, správně tzv. odkapitalizovala. Firma z něj přitom splatila jen část. „Kapitalizace úvěru není nic neobvyklého,“ uvedl generální ředitel PT a předseda představenstva Tomáš Drápela.

Důvodů je víc: Čistá Plzeň bez dluhu může být vyňata se skupiny aktivit kolem teplárny, stane se čistě městským podnikem a nebude břemenem v chystané fúzi Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou patřící skupině Daniela Křetínského. O případné fúzi mezi energetickými giganty bude jednat v prosinci městské zastupitelstvo. I když ve hře jsou i jiné varianty, fúze s Křetínským se zdá být nejpravděpodobnější.

Další důvod pro oddlužení je konec teplárenské dividendy, která se pohybuje kolem 50 milionů korun. „Vyndala by se z rozpočtových výhledů,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD). Jinak řečeno teplárna by už městu neposílala dividendu, z níž je třeba zaplatit státu ještě navíc patnáctiprocentní daň, ale svůj příspěvek do městské kasy by kompenzovala právě odpuštěním úvěru pro Čistou Plzeň.

Té by se alespoň administrativně konečně snížily často kritizované vysoké náklady, které se oproti předpokládaným asi 150 milionům Kč šplhají přes 200 milionů Kč.

A co s „ušetřenými“ miliony korun radnice udělá? Bude muset investovat znovu do odpadu. „Hlavně do popelnic na separovaný odpad,“ poznamenal technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Připustil, že právě se separovaným odpadem má město největší problém a je třeba přidat popelnice i víc svozů. „Dnes je v Plzni kolem tří tisíc barevných popelnic, další stovky je nutné přídat,“ uvedl prokurista Čisté Plzně Petr Baloun (ODS).

Šindelář dokonce avizoval vznik úklidové čety, která by vyjížděla k největším nepořádkům ve městě. Radnice chtěla původně po obvodních radnicích, aby si za úklid kolem popelnic u Čisté Plzně připlácely, ty to ale důrazně odmítly. Chystá se i změna vyhlášky, podle níž se například zpoplatní odložení odpadu ve sběrných dvorech. „Týká se to třeba stavební sutě,“ dodal Šindelář.