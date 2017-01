Chrášťovicím začalo další kolo boje proti kamenolomu

Chrášťovice – Společnost, která chce těžit, teď nabízí více možností dopravy.

Už to tu bylo a je to tu zase. Se záměrem otevřít u severoplzeňských Chrášťovic kamenolom Černá Hať přišla společnost Haines Servis, s. r. o., před několika lety, ale narazila na silný odpor místních i obyvatel okolních obcí.

Naposledy bylo o těžbě slyšet v roce 2015, kdy společnost své plány pozastavila. Takzvaný posudek EIA, vyhodnocující vlivy na životní prostředí, sedmihektarovému kamenolomu sice přál, nicméně společnost se rozhodla projekt přece jen přepracovat tak, aby místním vyšla vstříc.

Stalo se a k pozměněnému záměru a v rámci nového procesu EIA se lidé nyní mohou opět vyjadřovat. Na podávání připomínek mají čas do 19. ledna.

Zástupce společnosti Robert Terrich říká, že změn se dočkaly nejproblematičtější body původního záměru, proti nimž se lidé nejvíce ozývali – doprava a s ní související prašnost. „Bylo to přepracováno, studie nyní počítá s více možnostmi, o kterých lze dále mluvit. Dopravní zátěž by se díky nim podařilo rozložit. Podle propočtů by pak projekt splňoval veškeré normy," konstatoval Terrich.

Nová dokumentace jde podle Terricha také více do hloubky a je obsáhlejší než ta předchozí. „Přibyla do ní také část věnovaná těžbě kamene v okolí obce," dodal.

Těžko ovšem říct, jestli se místním pozměněný návrh zalíbí. Místní už opět sbírají podpisy pod petici. „Podepsat ji lze na obecním úřad v Mladoticích, v prodejnách, přímo v Chrášťovicích. Chtěli bychom sehnat 600 nebo 700 podpisů," říká chrášťovický chalupář Jaroslav Majer. Dodává, že změny v záměru jsou varianta z deště pod okap: „Místo aby náklaďáky jezdily obcí, teď mají jezdit v lesích."

Zastupitelstvo Mladotic, pod něž Chrášťovice patří, vydalo zamítavé stanovisko už dříve a podle starosty Zdeňka Slacha na něm nic nezmění. „Nemáme k tomu důvod, pro nás se nezměnilo nic," konstatoval starosta.

Příští pátek 13. ledna se bude v Chrášťovicích kvůli kamenolomu konat veřejné setkání. „Účast přislíbil také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, setkání začne v 16 hodin," dodal starosta.

Zástupci společnosti se setkání nezúčastní. „Nejsme ani pozváni, což mě mrzí," uzavřel Terrich.