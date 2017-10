Chcete slevu? Bez karty nebude

Plzeňský kraj – Plzeňské karty začnou příští rok vydávat úřady v celém kraji.

V Plzeňském kraji začnou od Nového roku platit nové slevy ve veřejné dopravě. Žáci a studenti, rodiče na mateřské, senioři, váleční veteráni začnou jezdit levněji. Ovšem budou k tomu muset mít Plzeňskou kartu.

Bez dokladu se neobejdou ani cestující v těch částech kraje, které zatím nepokrývají tarifní zóny Integrované dopravy Plzeňska (IDP).

Aby se lidé k Plzeňským kartám snáze dostali, domlouvá hejtmanství spolupráci s obcemi a městy, které je začnou nově vydávat. „Jednáme o tom s šestnácti obcemi,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. O kartu bude možné žádat například v Železné Rudě nebo Kašperských Horách, v Manětíně a v okresních městech jako jsou Klatovy nebo Domažlice.

Jiná novinka zamíří do škol. Aby mohli žáci uplatnit slevy, budou potřebovat potvrzení o studiu, které by teď museli složitě vyběhávat a jezdit kvůli němu do Plzně. Od Nového roku to ale půjde snáz. „Do škol budeme dávat příslušný software, pomocí kterého bude možné na kartu potvrzení o studiu nahrát,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

U potvrzení o studiu zůstane, nabíjet si na školách elektronickou peněženku Plzeňské karty zatím nepůjde. Kvůli tomu budou muset žáci nebo rodiče zajít k bankomatům.

Další věci ještě zbývá dořešit. Například to, aby Plzeňskou kartu dokázaly načíst všechny odbavovací strojky ve všech autobusech, které teď v kraji jezdí. „Umí to jen strojky v autobusech, které teď jezdí v IDP, proto ty ostatní čeká výměna softwaru,“ dodal Pavel Čížek s tím, že kraj také musí stále jednat s Českými drahami: „Naše nové slevy jdou nad rámec zákona a hůře se tam aplikují.“

Hejtman Josef Bernard proto žádá občany o 'trochu trpělivosti'. „Bude to revoluční změna, poměrně zásadní a v rychlém čase a nějakou dobu se bude rozbíhat. Výsledek ale bude pro lidi ohromným benefitem,“ věří hejtman.

Slevy od 1.1. 2018 v Plzeňském kraji• za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti ve věku 15 až 26 let, senioři (v Plzni i nadále od 70 let zdarma), dárci krve – držitelé zlaté Janského plakety, veteráni a lidé na mateřské či rodičovské dovolené

• za 25 % budou cestovat žáci ve věku 6 až 15 let a držitelé průkazu ZTP

• zdarma budou cestovat držitelé průkazů Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a spolku PTP – Plzeň – západní Čechy