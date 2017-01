Chcete si jít zabruslit? Pozor, led ještě nemusí být dostatečně silný

Plzeň – Čeká nás další mrazivý víkend. Počasí jako stvořené pro bruslaře, kteří mají rádi přírodní led. Ale pozor, led ještě nemusí být dost silný.

Před propadnutím skrz tenký led a utonutím varují na Boleváku a Košuteckém jezírku cedule, které sem tento týden dali strážníci městské policie.Foto: MP P

„Na přehradě České údolí je momentálně vrstva ledu o tloušťce jen čtyř centimetrů. Vzhledem k očekávanému ochlazení ale předpokládám, že by v sobotu mohla stoupnout na deset centimetrů," uvedl Jan Bláha z Povodí Vltavy, které kontroluje sílu ledu na přehradních nádržích.

Jaká tloušťka ledu je pro bruslení vhodná, popisují vodní záchranáři. „Pokud chce člověk vyrazit na led sám, stačí 10 centimetrů. Pro skupinové bruslení už by měl být led 17 centimetrů silný," vysvětlil Pavel Barák z Vodní záchranné služby. Upozornil také na to, že by si lidé měli tloušťku ledu ověřit. „Nejlépe vzít si s sebou aku vrtačku, vyvrtat díru a led změřit," popsal.

Bruslaře varují cedule

Před propadnutím skrz tenký led a utonutím varují na Boleváku a Košuteckém jezírku cedule, které sem tento týden dali strážníci městské policie. „Bruslaře jsme tímto způsobem varovali i loni," řekla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Vodní záchranáři také doporučují mít doprovod na břehu. „Kdyby to bylo potřeba, může zavolat pomoc, nebo propadlou osobu zkusit zachránit. Raději za použití lana, větve nebo tyče, než se pohybovat blízko propadlého ledu," řekl Barák. Pokud by neměli doprovod, doporučují záchranáři mít u sebe dva šroubováky spojené provázkem, s jejichž pomocí by se propadlí bruslaři sami mohli vytáhnout zpět na pevný led.

Podmínky se zlepší

Pro bruslení jsou všeobecně vhodnější stojaté vody – rybníky či požární nádrže. „Záleží také na kvalitě vody. Pokud byla zarostlá, led bude horší kvality a může snáze dojít k propadnutí," vysvětlil Barák s tím, že u přítoku rybníka nebo na řece bude led vždy slabší.

Bruslaři ale mají štěstí. Díky dnešnímu a zítřejšímu velmi chladnému počasí bude tloušťka ledu stoupat. Meteorologové dnes počítají až s -15 stupni Celsia. „To bude platit hlavně ráno a v údolích. Přes den budou teploty kolem -10 stupňů," informoval Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě více přituhne v sobotu. „Ráno klesne teplota až k -15, ojediněle i k - 20 stupňům," uvedl Cink s tím, že v noci na neděli napadne kolem pěti, na horách až 15 centimetrů sněhu. „Od neděle budou denní teploty kolem nuly, noční pár stupňů pod nulou," dodal. Na horách budou teploty vždy o něco nižší a sníh bude prachový, zatímco v nížinách mokrý.