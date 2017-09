Cestovní kancelář krachla i lidem z kraje. Co s reklamacemi?

Plzeňský kraj – CK Azur Reizen odkazuje klienty na pojišťovnu, reklamace jim ale nevyřídí.

Chtěli krásnou dovolenou v Turecku, ale dostali jen jedno zklamání za druhým. Pak chtěli zájezd reklamovat… Jenže přišla další rána. Cestovní kancelář Azur Reizen, na niž se v posledních týdnech sypala jedna stížnost za druhou, v pondělí vyhlásila krach. Mezi nespokojenými jsou také skupiny obyvatel Plzeňského kraje.

„S lítostí Vám oznamujeme, že CK AZUR REIZEN, s.r.o. není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřených smluv o zájezdu s klienty, a proto je nucena po 21 letech činnosti vyhlásit dne 11. 9. 2017 svůj úpadek,“ stojí v prohlášení na webu cestovní kanceláře. Jinak na něm už není nic.

Co dělat dál? Kancelář turisty odkazuje na Českou podnikatelskou pojišťovnu. Ta jim ale nepomůže. „Po příletu do Antalye nám bylo oznámeno, že se během tříhodinového letu změnil hotel. Cesta do hotelu autobusem trvala namísto maximálně dvou hodin čtyři hodiny, personál jel úmyslně pomalu, po cestě obvolával hotely, kam nás umístí, a následně k nim hledal trasu. Personál neuměl česky ani anglicky, služby delegáta nám byly odepřeny.“

Srpnová dovolená v Turecku nezačala pro Pavlu Holzäpfelovou z Holýšova ideálně a ideální ani nebyla. Zkrachovalá cestovní kancelář Azur Reizen poslala ženu a další klienty z Plzeňského kraje úplně do jiného hotelu než který si zamluvili. O Češích tam nic nevěděli, neměli pro ně připravené ani večeře, delegátka kanceláře s nimi prý nekomunikovala a když, dostávalo se jim odpovědí typu 'V Turecku vše funguje jinak'.

Než kancelář zkrachovala, Pavla Holzäpfelová zájezd reklamovala a pokoušela se s jejími zástupci navázat kontakt. Jednala i s agenturou Invia, která dovolenou zprostředkovala. „Mnoho z nás se snažilo přidávat recenze na jejich stránky. Jeden pán dvakrát a dvakrát byla smazána a aktuálně je i zablokovaný, takže se tam nedostane,“ uvedla žena.

Azur Reizen odkázal klienty na Českou podnikatelskou pojišťovnu, u které je prý v dostatečné míře pojištěna. Jak jsme ale zjistili, s reklamacemi počítat nemohou. „Reklamaci zájezdu a poskytovaných služeb musí klient uplatnit přímo u pořadatele nebo u zprostředkovatele zájezdu, v daném případě tedy u majitele cestovní kanceláře zkrachovalé CK Azur Reizen. Řešení této situace z pojištění úpadku cestovní kanceláře zákon neumožňuje,“ uvedla mluvčí Renata Čapková.