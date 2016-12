Centrální příjem fakultní nemocnice čeká rekonstrukce za 94 milionů

Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň chystá rekonstrukci úrazové ambulance.

Jedním z největších projektů, do kterých se v příštím roce pustí Fakultní nemocnice (FN) Plzeň, je rekonstrukce dnes velmi přetíženého centrálního příjmu, který se nachází ve vchodu C na Lochotíně. Téměř stomilionová investice zajistí zvýšení počtu dnes velmi přehlcených ambulancí, zvětší čekárny a rozšíří stávající chodby.

„Dojde hlavně k expanzi prostoru. Chystá se přístavba před stávající budovu do parkoviště i do atria, abychom získali prostory, které jsou potřeba," plánuje ekonomický náměstek FN Plzeň Viktor Wendler.

Podle přednosty Chirurgické kliniky bude obrovskou výhodou zvýšení počtu ambulancí. „Vyšetřování pacientů urychlí i to, že přímo v centrálním příjmu budou k dispozici rentgenová pracoviště," připomíná Vladislav Třeška. Dnes se musí pacienti na vyšetření převážet i sto metrů. Přednosta vidí velké plus i v rozšíření chodeb. „Dnes se tam pomalu nedá ani projet s lůžkem," přiznává. Ve vchodu C jsou zatím k dispozici tři ambulance, za rok by jich mělo být šest.

Nákladná rekonstrukce začne brzy

Rekonstrukce vyjde na 94 milionů korun. Vedení nemocnice požádalo v souvislosti s přestavbou o dotaci ze státního rozpočtu. „Tohle je však projekt takového významu, že i pokud ji nedostaneme, tak budeme rekonstrukci realizovat z vlastních zdrojů," ujišťuje ekonomický náměstek.

Na úrazové a chirurgických ambulancích ošetří totiž lékaři denně přibližně 200 pacientů. „V současné době se dokončuje projekt, s rekonstrukcí by se mohlo začít během první poloviny roku 2017," odhaduje Wendler. Pokud by šlo všechno podle plánu, hotovo by mohlo být do konce příštího roku.

Ambulance se přesune

V době rekonstrukce centrálního příjmu se počítá s částečným přesunem ambulancí do nedalekého vchodu B, jehož přestavba se v současné době dokončuje. „Na přelomu ledna a února by měla být přestavba zkolaudována," odhaduje ekonomický náměstek Wendler.

I tam se zvýší počet ambulujících lékařů. „Donedávna sloužil pouze jeden specialista, nyní budou ordinovat současně dva," upřesňuje Třeška.

Ve vchodu B bude nově také recepce, ve které personál nasměruje pacienty do konkrétních ambulancí. Stejně tak by tomu mělo být také v prostorách centrálního příjmu ve vedlejším vchodu C.

Chirurgické ambulance ve vchodu B jsou využívány především ke kontrolním vyšetřením nebo například k převazům. Na centrální příjem do vchodu C přicházejí podle přednosty chirurgie zejména akutní případy.