Část Cizineckého domu asi zanikne, zastíní ho nové byty i administrativní budova

Plzeň - Dlouhá léta byl osud hotelu CD na Karlovarské třídě nejasný. V roce 2014 odkoupil areál nový majitel.

Cizinecký dům v Plzni na Karlovarské tříděFoto: DENÍK/Milan Říský

Vyslovil konkrétní představu, že budovu zrekonstruuje a v přilehlé zahradě postaví bytové domy. Záměr, o němž se v minulosti bouřlivě diskutovalo a který měl své odpůrce, nakonec město schválilo.

Spor spočíval především v tom, že reprezentační objekt Škodových závodů, jenž vznikl na přelomu 20. a 30. let minulého století, je součástí památkové zóny Lochotín a výstavbou několika moderních budov se změní charakter lokality. Nicméně samotný hotel CD nikdy za kulturní památku prohlášen nebyl. „Možná to byla chyba. Ovšem nenapadlo nás, že to může dojít tak daleko, že někdo bude chtít zbourat část Cizineckého domu a zastavět větší kus zahrady,“ řekl Pavel Domanický z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Podle jeho názoru je objekt ojedinělým důkazem meziválečného podnikového hotelu, v republice údajně existuje pouze jeden podobný. Zajímavé je reprezentační křídlo se sálem, které by mělo být srovnáno se zemí, i výzdoba interiéru od architekta a malíře Klementa Štíchy. „Uvnitř se nacházejí také vitráže a objekty, které mají nesporné umělecké kvality,“ doplnil Domanický.

Celý proces schvalování záměru byl poměrně komplikovaný a investor předkládal v průběhu let několik architektonických studií. Poslední verzi, kterou zástupci odboru památkové péče magistrátu a útvaru koncepce a rozvoje města čtrnáctkrát připomínkovali, nakonec loni v prosinci odsouhlasili. „Na místě současného parkoviště vznikne bytový dům. Druhý viladům se bude nacházet v zahradě směrem ke Kotíkovské ulici. Mezi zástavbou Berlín a stávajícím hotelem pak bude administrativní budova,“ vyjmenoval referent památkové péče magistrátu Karel Zoch.

Objekt není památkou

Ten nesouhlasí se stanoviskem Domanického a komplex nehodnotí jako cenný. „I když je hotel zajímavý, vznikal poměrně živelně. Jedná se o modernistickou architekturu, kterou nepovažuji za nic mimořádného,“ nechal se slyšet. Zoch konstatoval, že NPÚ si v minulosti nechal zpracovat vyhodnocení památkové zóny na Lochotíně a Cizinecký dům zařadil do objektů s nejnižším stupněm ochrany. Zdůraznil, že jednání se zúčastnili Domanického kolegové, kteří výslednému návrhu nakonec požehnali.

Zoch konstatoval, že středová část budovy hotelu se společenským sálem by měla skutečně zaniknout.. „O tom, jakým způsobem se naloží s uměleckými díly v interiéru, zatím mluvíme. Rozhodně se nezničí nebo nevyvezou na skládku,“ sdělil. Doplnil, že součástí procesu je ještě územní a stavební řízení. Proměna Cizineckého domu i přilehlé zahrady podle něj nastane v roce 2019.

Jednatel společnosti Professional Building Pavel Kodýtek, jež areál vlastní, se nechtěl k celé záležitosti vyjadřovat.

Jak hodnotí CD plzeňští architekti?

Jan Soukup

Záměrů s Cizineckým domem bylo už hodně. Vždy se bránilo tomu, aby se park nezastavěl. Jak je řešen tento konkrétní záměr, to skutečně nevím. Podle mě by měla zůstat kvalitní část zeleně zachovaná. Když vznikal Lochotín, zakládaly se domy v poměrně velkých zahradách, aby tam byla zeleň dominantní. Cizinecký dům má zajímavou historii. Je to památka na dobu, kdy byla plzeňská Škodovka ještě homogenní a obchodovala se světem.

Václav Ulč

Když byl objekt před časem k mání, vytvořili jsme návrh, jak by se dal upravit. Počítali jsme s tím, že bude sloužit jako lepší bydlení pro seniory, i proto jsme měli v plánu zachovat zahradu. Stejně tomu bylo se zachováním historické části, protože ta by se nám pro účely velmi hodila. Nicméně projekt, který byl schválen, neznám, takže ho proto nechci posuzovat.