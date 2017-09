Brána borců půjde k zemi ještě letos

Plzeň – Ani orodování fanoušků včetně zástupců viktoriánského kotle nepomohlo Bráně borců na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech k záchraně.

Brána borců se otevřela v r. 1955 při spartakiádě. Je ve špatném technickém stavu, radnice ji nechá zbourat.Foto: Deník / Říský Milan

Pokud ve čtvrtek zastupitelé odhlasují 18 milionů korun na její zbourání, padne zřejmě ještě do konce letošního roku. Fanoušci dokázali vyjednat na radnici alespoň vybudování vzpomínkového místa na sportovce, kteří jí kdysi prošli. Neuspěli ale s žádostí o pronájem místa, kde by mohli mít uskladněné vlajky a chorea, před zápasem by se tu 'nabudili' a odcházeli odsud do kotle. „Na to tu prostor není,“ řekla Veronika Krupičková ze Správy infrastruktury města Plzně. Řekla, že demolice by měla být provedena ještě letos. Pak se pod ubouranými věžemi zrekonstruují prostory šaten pro hokejbalisty a sportovce navštěvující Relax park a odbourají se zemité valy podél východní tribuny stadionu.